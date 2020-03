Huỳnh Anh chia tay bạn gái Việt kiều Bỉ

Trên trang cá nhân, Y Vân - bạn gái Huỳnh Anh - mới đây nhắn gửi đến người hâm mộ: "Huỳnh Anh và Y Vân đã chính thức chia tay rồi. Y Vân nghĩ đã đến lúc cả hai cho nhau lối đi riêng sau gần hai năm tươi đẹp. Mình thực sự cảm ơn mọi người đã dành tình cảm cho hai đứa và mong là sau này, dù không đi chung đường, Huỳnh Anh và Y Vân vẫn được mọi người ủng hộ, yêu thương như đã từng".

Y Vân hiện có kỳ nghỉ ngắn ngày tại Việt Nam. Những bức hình của cô đăng trên story không còn có sự xuất hiện của Huỳnh Anh như thường thấy khiến nhiều người thắc mắc. Vì vậy, cô quyết định lên tiếng chính thức một lần để mọi người rõ câu chuyện của mình.

Huỳnh Anh và Y Vân hồi tháng 8/2019

Khi còn yêu đương mặn nồng, trong một lần chia sẻ với Ngoisao.net, Y Vân cho biết, cô và Huỳnh Anh yêu online 7 tháng mới gặp nhau lần đầu. Bạn trai là người nổi tiếng nhưng Y Vân chẳng hề ghen tuông, lo lắng vì dành hết niềm tin nơi anh khi yêu xa. "Suốt những năm tháng quen nhau, không có điều gì ở Huỳnh Anh khiến tôi phải lo lắng quá mức. Tôi tin tưởng và xem anh ấy như một chàng trai bình thường với công việc có cả điểm xấu lẫn điểm tốt như bao nghề nghiệp khác. Tiếng Anh có một câu mà tôi rất tâm đắc: 'You can’t rush something you want to last forever' - chuyện gì đến sẽ đến nên mình không cần phải lo quá", Y Vân nói.

Trong suốt 2 năm bên nhau, Y Vân thỉnh thoảng về Việt Nam thăm bạn trai. Lần gần nhất, khi về Việt Nam vào tháng 8/2019, cô được Huỳnh Anh đưa đi khắp nơi và đến phim trường Tiệm ăn dì ghẻ xem anh làm việc.

Huỳnh Anh trong phim 'Mùa xuân ở lại'.

Huỳnh Anh lần đầu công khai bạn gái Việt kiều Bỉ hồi tháng 7/2018, khi cô về Việt Nam và hai người có những cuộc hẹn hò đầu tiên. Y Vân bằng tuổi nam diễn viên, làm quản lý dự án quan hệ quốc tế ở Bỉ. Nam diễn viên Chạy trốn thanh xuân từng cho biết, Y Vân chính là người vực anh dậy khỏi cơn tuyệt vọng khi những scandal bủa vây.

Huỳnh Anh sinh năm 1992 tại Hà Nội. Anh từng là vận động viên của đội tuyển taekwondo trẻ Hà Nội. Nam diễn viên ghi dấu ấn trong nhiều bộ phim như Bi, đừng sợ!, Thiên sứ 999, Bộ tứ 10A8, Cầu vồng tình yêu, Tình khúc bạch dương, Cả một đời ân oán, Chạy trốn thanh xuân, Tiệm ăn dì ghẻ, Mùa xuân ở lại... Trước khi yêu Y Vân, Huỳnh Anh từng yêu á hậu Hoàng Oanh nhiều năm.

