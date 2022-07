HSBC thu xếp khoản vay 1 tỷ USD cho Techcombank

Ngân hàng TNHH một thành viên HSBC (Việt Nam) (HSBC Việt Nam) cùng với một số định chế tài chính khác đã hợp tác cung cấp khoản vay hợp vốn trị giá 700 triệu USD, kèm quyền chọn gia tăng (greenshoe option) thêm 300 triệu USD, dành cho Ngân hàng Thương mại Cổ phần Kỹ Thương Việt Nam (Techcombank).

Khoản vay gồm ba cấu phần khác nhau, với các kỳ hạn 3, 4 và 5 năm. Giao dịch này là khoản vay hợp vốn trung và dài hạn lớn nhất được thu xếp cho một ngân hàng thương mại tại Việt Nam.

Khoản vay hợp vốn trị giá 1 tỷ USD của Techcombank thời hạn 3-5 năm với sự tham gia của 26 ngân hàng quốc tế là một trong những khoản vay hợp vốn trung - dài hạn có giá trị lớn nhất được một định chế tài chính Việt Nam huy động thành công.

Bà Stephanie Betant - Giám đốc toàn quốc Khối Dịch vụ Ngân hàng doanh nghiệp, HSBC Việt Nam nói: "Giao dịch khẳng định năng lực cạnh tranh mạnh mẽ của chúng tôi trong việc khởi tạo và thu xếp các khoản vay hợp vốn, cũng như khả năng hỗ trợ một trong những đối tác tài chính chiến lược của HSBC tại thị trường Việt Nam".

Ông Alex Macaire, Giám đốc Tài chính của Techcombank, cho biết tự hào khi tiếp cận thành công thị trường hợp vốn quốc tế và thiết lập các cột mốc mới trong ba năm liên tiếp.

Khoản vay hợp vốn trị giá 1 tỷ USD này là giao dịch vay hợp vốn thứ ba của Techcombank chỉ trong vòng hai năm gần đây. Trong năm 2022, HSBC cũng đã thu xếp thành công một số khoản vay hợp vốn cho các doanh nghiệp lớn của Việt Nam, đặc biệt là khoản vay hợp vốn xanh đầu tiên trị giá 500 triệu USD cho Vingroup và Vinfast.

Quý I/2022, lợi nhuận trước thuế Techcombank đạt 6.800 tỷ đồng, tăng trưởng 23,0% so với cùng kỳ năm trước).

Cụ thể, tổng thu nhập hoạt động quý I/2022 tăng 13,2% so với cùng kỳ năm trước, lên 10.100 tỷ đồng, dẫn dắt bởi sự tăng trưởng ở cả thu nhập lãi và thu nhập ngoài lãi. Trong đó, thu nhập từ lãi đạt 8.100 tỷ đồng, tăng 32,5% so với cùng kỳ năm trước, nhờ danh mục tín dụng được mở rộng và biên lãi thuần (NIM) ổn định.

Tại ngày 31/3/2022, tổng tài sản Techcombank đạt 615.300 tỷ đồng, tăng 32,9% so với cùng kỳ năm 2021. Tổng dư nợ tín dụng của khách hàng trên báo cáo riêng lẻ cuối quý I/2022 đạt 418.900 tỷ đồng, tăng 7,9% so với cuối năm 2021. Trên báo cáo hợp nhất, dư nợ cho vay khách hàng cá nhân tăng 49,1% so với cùng kỳ năm ngoái, đạt 171.600 tỷ đồng.

Tổng tiền gửi cuối quý I/2022 là 328.900 tỷ đồng, tăng 14,4% so với cùng kỳ năm ngoái. Số dư tiền gửi không kỳ hạn (CASA) đạt 165,7 nghìn tỷ đồng, duy trì tỉ lệ CASA cao ở mức 50,4%, không thay đổi so với quý IV/2021. Trong đó, CASA của khách hàng cá nhân đóng góp 107.800 tỷ đồng, tăng 24,8%.

Tỉ lệ nợ xấu cuối quý 1 của ngân hàng ở mức 0,7%, tỉ lệ bao phủ nợ xấu đạt 160,8%.

