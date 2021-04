Hotgirl vừa bị bắt chính là "thần tiên tỉ tỉ" thường rao giảng đạo lý khiến dân mạng bất ngờ

Hình ảnh Trà My nhập vai "thần tiên tỉ tỉ" trên trang cá nhân.

Nữ sinh bỏ học theo người yêu đi buôn ma túy

Ngày 7/4 vừa qua, Đại tá Nguyễn Văn Mận, Chính trị viên Đoàn Đặc nhiệm phòng chống ma túy và tội phạm miền Trung (Đoàn 2), Cục Phòng chống ma túy và tội phạm, Bội đội Biên phòng cho biết, đơn vị vừa chủ trì, phối hợp với Bội đội Biên phòng Quảng Trị, Đà Nẵng triệt phá thành công chuyên án A2-221, bắt giữ 4 đối tượng, thu giữ 4 kg ma túy tổng hợp dạng đá.

Trước đó, vào lúc 22 giờ 30 ngày 28/3, tại khu vực trước số nhà 198, đường Tôn Đức Thắng (phường Hòa Minh, quận Liên Chiểu, thành phố Đà Nẵng), lực lượng đánh án phát hiện, bắt giữ 3 đối tượng gồm: Nguyễn Vũ Trọng (sinh năm 1983, trú tại phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, thành phố Đà Nẵng), Trần Văn Trung (sinh năm 1994, trú tại xã Bến Quang, huyện Vĩnh Linh, tỉnh Quảng Trị) và Nguyễn Thị Trà My (sinh năm 1997, trú tại thị trấn Kiến Giang, huyện Lệ Thủy, tỉnh Quảng Bình) khi đang nhận 1 valy ký gửi xe khách từ Quảng Bình vào Đà Nẵng.

Tại trụ sở công an phường Hòa Minh, các đối tượng khai nhận 2 túi màu vàng chứa tinh thể màu trắng ở trong valy ký gửi là ma túy tổng hợp dạng đá, trọng lượng 2 kg.

Đối tượng Nguyễn Vũ Trọng cũng khai nhận số ma túy trên được y và đối tượng Trung mua của một đối tượng ở Quảng Trị, mang về Đà Nẵng để tiêu thụ, còn Nguyễn Thị Trà My là người biết việc, đi cùng, trực tiếp ra bến xe gửi va ly chứa ma túy vào Đà Nẵng.

Khám xét xe ô tô các đối tượng dùng để đi chuyển, lực lượng đánh án thu giữ thêm 205 viên ma túy tổng hợp, kí hiệu WY và 1,4 gram ketamine, báo Tin tức đưa tin.

Các đối tượng Nguyễn Trà Thị Trà My, Nguyễn Vũ Trọng, Trần Văn Trung cùng tang vật. Ảnh: TTXVN

Trao đổi với PV báo Thanh niên, Đại tá Bùi Đức Trung, Đoàn trưởng Đoàn 2, cho biết Nguyễn Vũ Trọng là người cầm đầu đường dây đưa lượng lớn ma túy từ biên giới Quảng Trị về Đà Nẵng tiêu thụ, dưới vỏ bọc một người kinh doanh bất động sản.

Còn My là sinh viên một trường cao đẳng ở Đà Nẵng, theo Trọng phụ giúp việc cò đất, được Trọng bao nuôi nên nghỉ học để làm người yêu. My dần sa vào con đường ma túy và từng bị Công an quận Ngũ Hành Sơn xử phạt hành chính trong một buổi tiệc ma túy cùng với Trọng.

Để che giấu hành vi mua bán ma túy, My chọn xây dựng hình ảnh "thần tiên tỉ tỉ" trên Facebook, thường xuyên rao giảng đạo lý, khuyên răn giới trẻ.

Sau khi có thông tin hotgirl này bị bắt vì buôn bán ma túy, nhiều cư dân mạng đã rất bất ngờ.

Dòng trạng thái rao giảng đạo đức trước khi bị bắt

Theo tìm hiểu của PV Pháp luật & Bạn đọc, Trà My vốn là một cô gái với nhan sắc khá xinh đẹp, từ một cô sinh viên tỉnh lẻ, My nhanh chóng hòa nhập với cuộc sống đô thị ở Đà Nẵng. Sau khi quen biết và yêu Nguyễn Vũ Trọng, SN 1983, trú phường Hòa An, quận Cẩm Lệ, TP. Đà Nẵng - ông trùm ma túy. My cũng theo người tình vào con đường buôn bán chất cấm.

Trên trang Facebook cá nhân, cô gái trẻ 24 tuổi khiến bao người mê đắm bởi những bức ảnh đẹp xuất thần, đặc biệt là những bức ảnh Trà My hóa trang trong trang phục cổ trang xưa.

Trà My được nhiều cư dân mạng biết đến là một “hot girl” chuyên nhập vai “thần tiên tỉ tỉ” rao giảng đạo lý trên mạng xã hội.

Trước khi bị bắt, Trà My từng viết status: "Còn trẻ khoẻ, còn tương lai sao không tự dùng chính bàn tay của mình đi mà sao phải dùng đến những thứ dơ bẩn ấy vậy ạ? Ở chỗ nào thì trả lại chỗ ấy cho người ta đi bạn ơi, còn sớm để bạn nhận ra trước khi nghiệp quật lại các bạn thì lúc đó cái giá mà các bạn phải trả là rất đắt".

Tác giả: PV

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị