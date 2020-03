Honda Civic RS 2020 màu mới từ 934 triệu đồng tại Việt Nam

Cái tên “RS” đứng bên cạnh Civic là chữ viết tắt của từ Road Sailing mà Honda đặt cho chiếc sedan hạng C của mình, so với hai phiên bản còn lại, Civic RS mang phong cách thiết kế thể thao nổi bật hơn và nó là một trong những lựa chọn sedan hạng C có diện mạo thể thao nhất trong phân khúc.