Hỗn chiến tại quán ăn, chai bia bay tung tóe, 2 thanh niên bất động sau cú đòn đau

Vụ hỗn chiến giữa nhóm thanh niên diễn ra tại một quán ăn được camera ghi lại vào 0h sáng ngày 20/4. Trong hơn 1 phút diễn biến, khi nhiều người mặc đồng phục được cho là nhân viên của quán thấy một nhóm khác lao đến đã nhanh chóng đem chai bia ném tới tấp vào đối phương.

Vụ việc bắt đầu hỗn loạn và nghiêm trọng hơn khi xuất hiện 2 thanh niên khác cầm gậy dài lao tới nhập cuộc. Sau cú giáng đòn đâu, 2 người đã nằm bất động tại hiện trường.

Hiện chưa rõ nguyên nhân chính xác của vụ việc. Theo thông tin ban đầu, hỗn chiến xảy ra tại một quán ăn ở Bình Dương.

Hơn chục thanh niên lao vào đánh nhau loạn xạ ở quán ăn

Tác giả: Minh

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc