Hơn 600 triệu đồng, chọn mua Mitsubishi Xpander hay Toyota Rush?

Xpander giá thấp hơn Toyota Rush

Hiện tại Mitsubishi Xpander đang có giá bán 620 triệu đồng cho bản số tự động (4 cấp) và 550 triệu đồng cho bản số sàn (5 cấp). Còn Toyota Rush chỉ có duy nhất một phiên bản số tự động với giá 668 triệu. Mức chênh lệch giữa Rush và Xpander ở hai phiên bản tương đồng là 48 triệu đồng. Cả hai mẫu xe này đều được nhập khẩu từ Indonesia.

Ngoại thất

Thiết kế của cả hai mẫu xe theo phong cách khoẻ khoắn với nhiều đường nét mạnh mẽ. Trong khi Xpander đột phá hơn khi đặt cụm đèn pha xuống thấp thì Toyota Rush vẫn giữ nguyên đèn pha ở phía trên. Cả hai mẫu xe đều dùng đèn pha Halogen và đèn LED chạy ban ngày và đèn hậu.

Mitsubishi Xpander lợi thế hơn hẳn về mặt chiều dài và rộng cũng như độ dài của trục cơ sở so với Toyota Rush. Tuy nhiên, Rush lại có chiều cao và khoảng sáng gầm xe nhỉnh hơn lần lượt là 10mm và 15mm so với Xpaner. Bên cạnh đó, Rush được trang bị mâm 17inch lớn hơn so với 16 inch của Xpander.

Nội thất và tiện nghi

Không gian nội thất của Xpander thoải mái hơn Rush bởi chiều dài trục cơ sở vượt trội hơn đến 90mm, chiều rộng thân xe cũng hơn 55mm giúp cho việc ngồi 3 người ở hàng ghế thứ 3 dễ chịu hơn.

Cabin của Rush sử dụng tông màu tối cho cảm giác thể thao, Xpander dùng màu sáng để tạo cảm giác rộng rãi. Không gian ở hàng ghế thứ 3 của Xpander vì vậy cũng thoải mái hơn so với Toyota Rush vốn là một mẫu xe 5+2.

Toyota Rush có bảng táp-lô và màn hình cảm ứng trung tâm có phần đẹp và nhỉnh hơn Xpander, tuy nhiên khu vực cần số lại có phần hơi "thô". Xpander lại có một yếu điểm khá lạ lẫm là cần phanh tay khá to chứ không đẹp bằng Rush.

Rush nổi bật hơn với hệ thống điều hoà tự động thì Xpander hơn đối thủ với 4 cửa gió cho hàng ghế sau thay vì chỉ có 3 cửa như trên Rush.

Một điểm trừ khá lớn của Toyota Rush là xe không có trang bị Cruise Control như đối thủ Mitsubishi Xpander. Vô-lăng của cả hai mẫu xe đều được tích hợp các nút điều khiển âm lượng, trả lời điện thoại. Về kích thước thì Toyota Rush lại có lợi thế hơn Xpander đôi chút với khoảng sáng gầm xe hơn 15mm.

Động cơ và vận hành

Cả Toyota Rush và Mitsubishi Xpander đều sử dụng động cơ 1.5 lít và hộp số tự động 4 cấp. Tuy nhiên Xpander có lợi thế hơn khi động cơ nhỉnh hơn 1 mã lực và 5Nm (mômen xoắn cực đại) đi cùng trọng lượng bản thân nhẹ hơn Rush khoảng 50kg.

Các hệ thống an toàn như phanh ABS, phân phối lực phanh điện tử EBD hay cân bằng điện tử đều có mặt đầy đủ trên cả hai mẫu xe này. Tuy nhiên, Toyota Rush lại vượt trội hơn khi có đến 6 túi khí (nhiều hơn 4 túi so với Xpander) và có thêm hệ thống kiểm soát lực kéo.

