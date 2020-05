Hơn 300.000 người chết vì Covid-19 toàn cầu, ông Trump sắp tuyên bố về WHO

Một người biểu tình đeo mặt nạ chống độc biểu tình phản đối gia hạn lệnh "ở nhà" của chính quyền ở Michigan, Mỹ. (Ảnh: Reuters)

Theo số liệu thống kê trên trang web Worldometer, tính đến hết ngày 14/5, thế giới ghi nhận hơn 4,5 triệu ca mắc Covid-19, trong đó số người chết đã vượt mốc 300.000 người. Mỹ hiện là tâm dịch lớn nhất thế giới với hơn 1,4 triệu ca mắc bệnh, trong đó gần 87.000 người đã tử vong.

Trong khi tiếp tục diễn biến phức tạp tại Mỹ và một số quốc gia châu Âu, dịch Covid-19 cũng bắt đầu bùng phát mạnh tại nhiều quốc gia Mỹ Latinh khi số ca nhiễm bệnh tăng mạnh những ngày gần đây. Brazil hiện là tâm dịch lớn nhất ở khu vực này với hơn 13.000 ca tử vong và hơn 200.000 ca mắc Covid-19.

Tại châu Âu, số ca mắc Covid-19 tại Nga thời gian gần đây liên tục tăng trung bình 10.000 ca mắc mới mỗi ngày và hiện Nga đã trở thành 1 trong 3 tâm dịch lớn nhất thế giới. Số người chết vì Covid-19 tại Nga là hơn 2.300 ca, tương đối thấp so với các tâm dịch khác như Mỹ hay một số nước châu Âu.

Nhiều chính phủ trên thế giới đã bắt đầu nới lỏng các lệnh hạn chế để dần dần mở cửa trở lại. Tuy nhiên, giới chuyên gia cảnh báo, việc mở cửa trở lại cần thận trọng để tránh nguy cơ dịch tái bùng phát mạnh. Một số nước như Trung Quốc, Hàn Quốc trước đó đã cơ bản kiểm soát được dịch Covid-19, song giới chức các nước này cảnh báo làn sóng lây nhiễm thứ hai khi số ca mắc bệnh tăng trở lại.

Dịch Covid-19 khởi phát từ Vũ Hán, Trung Quốc cuối năm ngoái. Đến nay nguồn gốc virus gây dịch bệnh chết chóc này vẫn là vấn đề gây tranh cãi và khiến quan hệ giữa Mỹ và Trung Quốc căng thẳng. Washington cáo buộc Bắc Kinh giấu dịch khiến dịch lây lan ra toàn cầu. Chính quyền của Tổng thống Mỹ Donald Trump cũng cáo buộc Tổ chức Y tế Thế giới (WHO) "thiên vị" Trung Quốc, che giấu thông tin và chậm trễ ban bố Covid-19 là đại dịch.

Mỹ đã cắt tài trợ cho WHO từ tháng trước, đồng thời cảnh báo có thể vĩnh viễn không nối lại tài trợ. Tổng thống Trump hôm qua cho biết, Nhà Trắng có thể sẽ đưa ra một tuyên bố liên quan đến WHO vào tuần tới. "Chúng tôi sẽ sớm đưa ra một tuyên bố liên quan đến WHO. Có thể là vào tuần tới", ông Trump nói.

