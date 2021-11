Hơn 100 xe quân sự Mỹ "chở hàng bí mật" tới Syria

Theo SANA, các đoàn xe chở hàng hoá nhưng chưa rõ bên trong là gì, có thể là "vũ khí và vật liệu hậu cần" cùng với những chiếc xe tải đông lạnh đi kèm.

Nguồn tin địa phương vùng al-Yaroubiya nói với SANA rằng đoàn xe đầu tiên khoảng 60 chiếc và đoàn xe thứ hai khoảng 40 chiếc. Chúng đi vào lãnh thổ Syria từ Iraq thông qua tuyến đường al-Waleed. Cả hai đoàn xe quân sự Mỹ đều được các xe bọc thép hộ tống.

Mỹ triển khai quân sự ở Syria với mục đích chống lại tổ chức Nhà nước Hồi giáo (IS) tự xưng nhưng vẫn chưa rút lui hoàn toàn khỏi nước này bất chấp tuyên bố IS đã bị đánh bại.

Syria, Iran và Nga nhiều lần phản đối việc quân Mỹ tiếp tục ở lại Syria, gọi đó là hành động bất hợp pháp. Ngược lại, Mỹ tuyên bố các lực lượng của họ ở lại để ngăn nguồn dầu mỏ cuối cùng rơi vào tay những kẻ khủng bố. Tuy nhiên, chính phủ Syria khẳng định trên thực tế, Washington "đang tham gia vào việc đánh cắp tài nguyên dầu mỏ của họ".

Một đoàn xe quân sự Mỹ chở vật liệu quân sự và hậu cần. Ảnh: SANA

Tỉnh Hasakah nơi 2 đoàn xe quân sự Mỹ hướng đến là nơi tập trung nhiều dầu mỏ tại vùng Đông Bắc Syria. Hai đoàn xe được nhìn thấy đi về phía thị trấn Remailan, cách TP Qamishli khoảng 68 km về phía Đông.

Hồi giữa tuần trước, một đoàn xe vận tải gồm 48 xe tải của Mỹ chở đầy vật liệu quân sự và hậu cần đến từ Iraq cũng tiến vào vùng nông thôn phía Đông Bắc Hasakah thông qua cùng một tuyến đường vượt biển để hỗ trợ các căn cứ quân sự do lực lượng Mỹ điều hành ở tỉnh giàu dầu mỏ này.

Trong khi đó, ngày 27-11, liên minh do Mỹ dẫn đầu, Lực lượng Dân chủ Syria (SDF) và Lực lượng Chống Khủng bố (HAT) do người Kurd lãnh đạo đã ngăn chặn một cuộc tấn công của IS ở vùng nông thôn thuộc Hasakah. Họ bắt được một thành viên IS định dùng rốc-két tấn công khu vực Shaddadi và tịch thu 2 khẩu súng trường cùng thiết bị nổ tự chế.

Mặc dù IS đã mất toàn bộ lực lượng cách đây 2 năm nhưng nhóm này vẫn duy trì mạng lưới "ngầm" trên khắp Đông Bắc Syria, tiếp tục đe dọa an ninh của khu vực.

Mỹ vẫn hiện diện quân sự tại Syria bất chấp tuyên bố IS đã bị đánh bại. Ảnh: Sputnik

Tác giả: Phạm Nghĩa

Nguồn tin: Báo Người lao động