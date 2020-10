Hôm nay, cả nước tiễn đưa 13 liệt sĩ hy sinh khi đi cứu hộ Rào Trăng 3

8h10, Đoàn Quân khu 4 do Trung tướng Nguyễn Doãn Anh, Tư lệnh Quân khu 4 vào viếng. Quân khu 4 chịu tổn thất nặng nề khi Thiếu tướng Nguyễn Văn Man, Phó Tư lệnh Quân khu 4 cùng các chiến sỹ hi sinh trong vụ lở núi tại Trạm 67.

Sau đó, Đoàn Tư lệnh các Quân khu 1, 3, 5, 9 lần lượt đặt vòng hoa viếng các liệt sỹ. Đoàn đại biểu các tỉnh bạn cũng tới viếng, chia buồn với mất mát to lớn với Quân khu 4.

Đoàn cán bộ tỉnh Quảng Trị

Đoàn cán bộ tỉnh Thanh Hoá

Đoàn cán bộ TP Đà Nẵng

Một mẹ liệt sỹ được đưa ra ngoài vì xúc động, kiệt sức tại lễ tang con.

Bộ trưởng Bộ Lao động, Thương binh và Xã hội Đào Ngọc Dung gửi vòng hoa viếng các liệt sỹ.

8h05, Đoàn Tỉnh ủy, HĐND, UBND, UBMTTQVN tỉnh Thừa Thiên Huế vào viếng 13 chiến sỹ hi sinh.

7h55, Đoàn Quân đội Nhân dân Việt Nam do Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam vào viếng.

Tiếp đó, Đoàn Đảng ủy Công an, Bộ Công an do Trung tướng Nguyễn Văn Sơn, Thứ trưởng Bộ Công an vào viếng.

Chia buồn với gia đình các chiến sỹ hi sinh.

7h40, Đoàn Quân ủy Trung ương do Thượng tướng Phan Văn Giang, Uỷ viên Trung ương Đảng, Tổng Tham mưu trưởng Quân đội Nhân dân Việt Nam, Thứ trưởng Bộ Quốc phòng dẫn đầu vào viếng.

Đại tướng Ngô Xuân Lịch, Bộ trưởng Bộ Quốc phòng và Đại tướng Phùng Quang Thanh, nguyên Bộ trưởng Bộ Quốc phòng gửi vòng hoa viếng.

Đoàn Quân uỷ Trung ương viếng các liệt sỹ.

Tiếp sau đó, đoàn đại biểu Trung ương Ban phòng chống thiên tai do ông Nguyễn Xuân Cường, Bộ trưởng Bộ Nông nghiệp và Phát triển nông thôn dẫn đầu vào viếng.

Bộ trưởng Nông nghiệp Nguyễn Xuân Cường dẫn đầu đoàn các cơ quan Trung ương.

7h20, các đoàn viếng lần lượt vào hội trường nhà tang lễ thắp hương tiễn biệt 13 chiến sĩ.

Mở đầu lễ viếng là đoàn do Phó Thủ tướng Chính phủ Trịnh Đình Dũng dẫn đầu.

Sân trước nhà tang lễ, các đoàn chuẩn bị vào viếng 13 chiến sỹ hi sinh.

Phó Thủ tướng Trịnh Đình Dũng dẫn đầu đoàn cán bộ vào viếng.

Phó Thủ tướng ghi sổ tang, tưởng nhớ 13 chiến sỹ hi sinh.

6h30', lễ viếng và truy điệu 13 cán bộ, chiến sĩ tại Bộ chỉ huy quân sự tỉnh Thừa Thiên Huế bắt đầu.

Tại khu vực nhà tang lễ, Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chia buồn sâu sắc đến gia đình người thân cán bộ, chiến sĩ.

"Vợ của một số đồng chí liệt sĩ được tuyển vào làm quân nhân chuyên nghiệp để phục vụ quân đội. Cần thấu tình đạt lý để làm vơi đi nỗi đau này. Quân đội sẽ làm hết mình vì nhân dân, vì sự trường tồn đất nước này" - Tướng Bình nói.

Trung tướng Nguyễn Trọng Bình, Phó tổng tham mưu trưởng Quân đội nhân dân Việt Nam chia buồn sâu sắc đến gia đình người thân cán bộ, chiến sĩ.

Phát biểu tại tang lễ, ông Hoàng Minh Đệ, bố vợ liệt sĩ Trần Minh Hải đề nghị, ngoài 3 vợ của 3 cán bộ được nhận vào làm quân nhân, đề nghị phía quân đội tạo điều kiện giúp việc làm cho vợ những chiến sĩ còn lại chưa có việc làm, cho con cháu các anh yên tâm học tập và phục vụ sự nghiệp quân đội.

Bố vợ liệt sỹ Trần Minh Hải phát biểu tại lễ tang.

Gia quyến các chiến sĩ hy sinh tại tang lễ.

Nén nhang tiễn biệt đồng đội.

Lễ tang được tổ chức tại Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 268, Cục Hậu cần (Quân khu 4) đóng tại đường Mang Cá, TP Huế trong ngày 18/10.

Nhà tang lễ Bệnh viện Quân y 268, Cục Hậu cần (Quân khu 4) nơi đang đặt 13 linh cửu cán bộ, chiến sĩ hy sinh khi đi cứu hộ Rào Trăng 3

Thời gian tổ chức lễ viếng từ 7h-11h ngày 18/10; lễ truy điệu từ 11h-12h cùng ngày; từ 12h là lễ di quan về các địa phương. Chương trình tang lễ từng Liệt sĩ do mỗi địa phương tự chủ động.

Các đơn vị đang xem xét lần cuối công tác chuẩn bị lễ tang

Cũng trong ngày 16/10, Thủ tướng Chính phủ đã có Quyết định 1594/QĐ-TTg cấp Bằng "Tổ quốc ghi công" cho 13 đồng chí hy sinh khi đang thực hiện công tác tìm kiếm, cứu nạn tại công trình thủy điện Rào Trăng 3, tỉnh Thừa Thiên - Huế.

Cùng ngày, xét đề nghị của Thủ tướng Chính phủ tại Tờ trình số 1430/TTr – TTg ngày 16/10/2020, Chủ tịch Nước Cộng hòa Xã hội Chủ nghĩa Việt Nam quyết định truy tặng Huân chương Dũng cảm cho: Ông Nguyễn Văn Bình, Chủ tịch UBND huyện Phong Điền, tỉnh Thừa Thiên Huế và ông Phạm Văn Hướng, Trưởng phòng Phòng Thông tin – Tuyên truyền, Cổng Thông tin điện tử, Văn phòng UBND tỉnh Thừa Thiên Huế.

Trong ngày 16/10, ông Phan Ngọc Thọ, Chủ tịch UBND tỉnh Thừa Thiên Huế cũng đã quyết định truy tặng Bằng khen của Chủ tịch UBND tỉnh cho 13 liệt sĩ.

