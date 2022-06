Hội thảo khoa học “Những yếu tố ảnh hưởng đến thu hút đầu tư của doanh nghiệp vào địa bàn tỉnh Nghệ An”

Môi trường đầu tư kinh doanh được cải thiện rõ nét, thu hút đầu tư đạt kết quả tích cực về số lượng, quy môn và chất lượng dự án. Năm 2021, Chỉ số hiệu quả quản trị và hành chính công cấp tỉnh (PAPI) năm 2021 của Nghệ An thuộc nhóm 15 tỉnh, thành phố đạt chỉ số cao nhất cả nước; chỉ số cải cách hành chính (Par Index) năm 2021 đạt 87,59 điểm, xếp thứ 17/63 tỉnh, thành phố; tăng 01 bậc so với năm 2020. Chỉ số năng lực cạnh tranh cấp tỉnh (PCI) của Nghệ An tiếp tục duy trì trong nhóm khá của cả nước. Riêng năm 2021, tổng vốn đăng ký mới và điều chỉnh trên địa bàn tỉnh đạt gần 44.000 tỷ đồng, tăng 39% về số lượng dự án và gấp 3,7 lần số vốn đầu tư đăng ký mới so với cùng kỳ năm 2020. Tính đến 20/5/2022, tỉnh đã cấp mới cho 41 dự án, điều chỉnh 43 lượt dự án; tổng số vốn cấp mới và tăng thêm là 24.442 tỷ đồng, tăng 1,53 lần so với cùng kỳ.