Hội An khởi động lại 'Đêm phố cổ'

Trong “Đêm phố cổ” đầu tiên của năm mới Nhâm Dần 2022 đã diễn ra các hoạt động văn hóa đa dạng, đầy màu sắc như hát dân ca, thư pháp, trò chơi bài chòi, cờ tướng, đêm thơ, hòa tấu nhạc cụ dân tộc. Hoạt động này diễn ra trùng với dịp Tết Nguyên tiêu và ngày lễ Tình nhân (14/2) nên đã thu hút lượng lớn du khách đến với Hội An.

Trò chơi Bài Chòi trong "Đêm phố cổ".

Anh Lê Văn Thụ, người dân Hội An, bày tỏ: “Đây là đêm phố cổ đầu tiên của năm nay. Hai năm nay chưa từng thấy đêm phố cổ nào như thế này, rất đông vui, rộn ràng gần như lúc chưa có dịch”.

Trong không gian huyền ảo của phố cổ Hội An, du khách như đắm chìm vào nét cổ xưa cùng ánh đèn lồng, hoa đăng lung linh trên dòng sông Hoài thơ mộng. Hội An càng thêm lãng mạn hơn với hình ảnh những cặp đôi nắm tay nhau dạo bước, ngắm nhìn phố cổ về đêm.

Anh Nguyễn Huỳnh Trọng Hiếu (từ TP.HCM) cảm nhận: “Đây là lần đầu tiên chúng tôi đến Hội An. Tôi muốn chiêm ngưỡng nét đẹp truyền thống, ẩm thực cũng như con người Hội An. Hội An vẫn giữ được nét truyền thống vốn có của nó nhưng đã phần nào đông đúc, nhộn nhịp trở lại hơn”.

Một góc biểu diễn nhạc cụ dân tộc trong khu phố cổ.

Cùng gia đình du lịch Hội An trong dịp này, chị Phạm Thu Trang (từ Bà Rịa - Vũng Tàu) cho biết: “Từ lúc nghe tin Hội An mở cửa trở lại thì mình muốn đến đây để tham quan vùng đất cổ kính này. Hội An rất đẹp, lung linh, huyền ảo trong 'Đêm phố cổ', mình thật sự rất thích. Mình chắc chắn sẽ quay trở lại Hội An vì rất yêu mến mảnh đất và con người nơi đây”.

Từ sau Tết Nguyên đán đến nay, mỗi ngày thành phố Hội An, tỉnh Quảng Nam đón hàng nghìn du khách đến tham quan. Những ngày qua, các đình làng, chùa chiền, hội quán tổ chức cúng tế cầu an, cầu phước cho năm mới bình an, phát tài.

Một nhóm học hát dân ca tại phố cổ Hội An.

Bà Trương Thị Ngọc Cẩm - Giám đốc Trung tâm Văn hóa, Thể thao và Truyền thanh - Truyền hình thành phố Hội An cho biết các hoạt động “Đêm phố cổ” và Tết Nguyên tiêu đã thực sự góp thêm sức hút để Hội An là điểm đến lý tưởng, xứng đáng trong top những điểm đến lãng mạn nhất thế giới hiện nay: “Trong năm nay chúng tôi tập trung khai thác các tour tuyến du lịch mang tính tâm linh để du khách đến Hội An có thể cầu an một năm mới an bình hạnh phúc, tìm hiểu nét văn hóa tín ngưỡng độc đáo của Hội An và có cơ hội để tìm về cội nguồn”./.

Tác giả: CTV Quốc Hải, Hồng Nguyễn

Nguồn tin: Báo VOV