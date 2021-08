Học sinh Nghệ An viết đơn tình nguyện xung phong tuyến đầu chống dịch

Giáo dục

Tờ giấy A4 in hằn lên nét chữ Đơn Xin Tình Nguyện của học sinh Nghệ An gây xúc động. Chứng kiến lực lượng tuyến đầu ngày đêm miệt mài phòng chống dịch, các em cũng xung phong, mong muốn góp sức mình vào cuộc chiến cam go.