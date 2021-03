Hoàng Thịnh khóa tài khoản facebook sau pha đạp thẳng vào ống đồng khiến Hùng Dũng chấn thương nặng

Tối ngày 24/3, trong khuôn khổ trận đầu giữa Hà Nội và TP.HCM, một pha va chạm nguy hiểm của cầu thủ Ngô Hoàng Hoàng Thịnh đối với tiền vệ Đỗ Hùng Dũng đã khiến tất cả ngỡ ngàng.

Theo đó, ở phút thứ 28 của trận đấu, Hoàng Thịnh đã dùng chân đạp thẳng vào ống đồng của Hùng Dũng khiến cầu thủ này lập tức nằm sân đau đớn. Khi xem lại clip quay chậm, có thể thấy ống đồng của Hùng Dũng dường như bị biến dạng, méo xệch. Phải mất 5 phút, Hùng Dũng bó nẹp và rời khỏi sân.

Clip: Pha đạp thẳng vào ống đồng đối thủ khiến Hoàng Thịnh nhận về nhiều chỉ trích

Cú vào bóng quyết liệt của Hoàng Thịnh khiến các cầu thủ và tất cả khán giả vô cùng bàng hoàng. Trên mạng xã hội, đoạn clip cắt ra từ trận đấu được lan truyền rộng rãi.

Có thể thấy, khán giả không khỏi lo lắng về tình hình sức khỏe của Hùng Dũng. Đồng thời, nhiều người cũng chỉ trích nặng nề lối chơi thô bạo của Hoàng Thịnh, thậm chí còn yêu cầu Liên đoàn bóng đá đưa ra hình phạt thật nặng đối với cầu thủ này.

Ngay sau khi trận đấu kết thúc, Hoàng Thịnh đã lập tức khóa tài khoản facebook. Tên của nam cầu thủ mất hoàn toàn trên ô tìm kiếm facebook, đồng thời cũng không thể liên lạc qua messenger được nữa.

Tài khoản facebook của Hoàng Thịnh hiện không thể liên lạc

Dù chưa biết hướng giải quyết sau đó ra sao, nhưng điều tất cả mọi người quan tâm ngay lúc này là tình hình sức khỏe của Hùng Dũng. Dù không phải là lần đầu tiên xảy ra trường hợp tương tự, nhưng đây chắc chắn sẽ là một bài học và một sự cảnh báo trong sự nghiệp chơi bóng của các cầu thủ.

Tác giả: ĐV

Nguồn tin: gioitre.baodatviet.vn