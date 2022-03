Hoảng hồn ô tô mất lái va trúng nhiều người đi đường, 4 người phải cấp cứu

Chiều 31/3, lãnh đạo UBND huyện Bình Sơn (Quảng Ngãi) cho biết, trên tuyến QL1 qua địa bàn vừa xảy ra một vụ TNGT khiến nhiều người bị thương.

Thông tin ban đầu, vụ tai nạn xảy ra vào khoảng 10h35 ngày 31/3 tại km1039+600 trên QL1, đoạn thuộc thôn Long Hội (xã Bình Long,huyện Bình Sơn).

Hiện trường xảy ra vụ tai nạn. Ảnh: T.H

Thời điểm trên, ô tô BKS 76H - 012.40 do ông V.T.L (SN 1990, ở phường Trương Quang Trọng, TP. Quảng Ngãi) điều khiển lưu thông theo hướng Bắc - Nam. Khi đến địa điểm trên, do mất lái va chạm với xe mô tô BKS 76C1 - 486.78 do bà Tạ Thị Hòa (khoảng 50 tuổi) chở theo sau Trần Hoàng Thiện Rin (SN 2011) đều ở Liên Trì Đông (xã Bình Hiệp, Bình Sơn) lưu thông cùng chiều.

Chưa dừng lại, ô tô va chạm tiếp vào xe đạp do bà Phạm Thị Thiệp (SN 1958) điều khiển chở theo sau Đặng Thái Như Quỳnh (SN 2011, đều ở Long Hội, Bình Long, Bình Sơn) và tông vào xe mô tô biển số 76C1 - 059.08 của người dân đang đỗ ở lề đường phía Tây.

Xe máy bị hư hỏng nặng, nhiều mảnh vỡ văng khắp nơi sau vụ tai nạn

Vụ tai nạn khiến 4 người đi trên xe máy và xe đạp người bị thương được đưa đi cấp cứu. Tại hiện trường, một số bộ phận của xe máy nát vụn, nhiều mảnh vỡ văng tung tóe, 2 xe máy và xe đạp hư hỏng nghiêm trọng.

Nhận được tin báo, lực lượng Công an huyện Bình Sơn cùng cơ quan chức năng đã đến hiện trường khám nghiệm, điều tra nguyên nhân vụ tai nạn.

Tác giả: Quang Đạt

Nguồn tin: atgt.vn