Hoàng Đức phản ứng gay gắt trước hành động xấu của U23 Indonesia

Tình huống diễn ra ở phút 42 khi Nguyễn Văn Tùng tranh chấp bóng bổng với Marc Klok. Sau khi cầu thủ Indonesia ngã, Rachmat Irianto lao vào cao chân với Văn Tùng.

Nguyễn Hoàng Đức ngay lập tức lao tới để bảo vệ Văn Tùng. Đội trưởng Đỗ Hùng Dũng cùng các cầu thủ khác cũng có mặt phản ứng. Cầu thủ hai đội lao vào xô xát.

Tuy vậy, tình huống nhanh chóng được giải quyết và trọng tài không rút thẻ nào cho hai bên.

Indonesia chơi quyết liệt và không ngại tranh chấp, va chạm với các cầu thủ Việt Nam. Lối chơi rắn đối phương khiến cầu thủ U23 Việt Nam nhiều lần nằm sân. Tuấn Tài đã phải nhờ sự trợ giúp của nhân viên y tế.

Trọng tài người Hàn Quốc đã rút ra hai thẻ vàng liên tiếp giữa hiệp một cho tiền đạo Irfan và Egy Maulana bên U23 Indonesia.

Chứng kiến các học trò nằm sân, HLV Park Hang-seo không giữ được kiềm chế. Trợ lý Lee Young-jin phải ngăn cản, không cho HLV Park lao vào trong sân.

U23 Việt Nam hòa Indonesia sau 45 phút đầu hiệp một. Pha bỏ lỡ đáng tiếc nhất của đội chủ nhà là cú căng ngang của Lý Công Hoàng Anh nhưng Văn Tùng không kịp tạo điểm cắt để mở tỷ số ở phút 20. Ảnh: Quang Thịnh.

Tình huống xô xát giữa U23 Việt Nam và Indonesia

Tác giả: Y Kiện - Duy Minh

Nguồn tin: zingnews.vn