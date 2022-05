Hoàng Anh Gia Lai của bầu Đức báo lãi gấp 5 lần cùng kỳ

Công ty cổ phần Hoàng Anh Gia Lai (HAGL - HoSE: HAG) mới đây đã công bố báo cáo tài chính quý đầu năm 2022 với khoản doanh thu và lợi nhuận đột biến.

Cụ thể, trong 3 tháng đầu năm 2022, HAGL ghi nhận doanh thu thuần đạt 803 tỷ đồng, cao gấp 3 lần so với cùng kỳ năm trước là 266 tỷ đồng. Trong đó, công ty cho biết doanh thu trái cây chiếm tỉ trọng lớn nhất với 392 tỷ đồng, tương ứng 48,8% và tăng 241% so với cùng kỳ; doanh thu bán sản phẩm, hàng hóa và cung cấp dịch vụ đạt 217 tỷ đồng, tăng 168%; doanh thu bán heo đạt 194 tỷ đồng, tăng 177% so với cùng kỳ năm trước.

Giá vốn bán hàng trong kỳ tăng 300 tỷ đồng từ mức 213 tỷ đồng trong quý I/2021 lên 513 tỷ đồng trong quý I/2022. Trong đó, giá vốn bán hàng trái cây tăng 134 tỷ đồng lên 205 tỷ đồng. Giá vốn bán hàng hóa và cung cấp dịch vụ tăng 89 tỷ đồng so với cùng kỳ lên 178 tỷ đồng. Giá vốn bán heo tăng 77 tỷ đồng so với quý I/2021.

Hoàng Anh Gia Lai báo lãi gộp lên tới 290 tỷ đồng, cao gấp 5,5 lần cùng kỳ năm 2022. Biên lợi nhuận gộp được cải thiện từ 18,4% lên 36,11%.

Trong quý đầu năm, chi phí bán hàng của Hoàng Anh Gia Lai tăng 35 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021. HAG cho biết sản lượng bán trái cây và hàng hóa tăng nên chi phí vận chuyển và dịch vụ mua ngoài cũng tăng tương ứng. Chi phí quản lý trong kỳ giảm 372 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021. Nguyên nhân do quý này HAGL đã trích lập dự phòng liên quan đến suy giảm lợi thế thương mại của Công ty TNHH Thắng Lợi Gia Lai. Khoản này không phát sinh trong cùng kỳ năm 2022.

Doanh thu từ hoạt động tài chính của HAG giảm 155 tỷ đồng so với cùng kỳ năm 2021. Nguyên nhân chủ yếu do lãi thanh lý khoản đầu tư vào nhóm công ty HAG giảm so với cùng kỳ năm 2021.

Khấu trừ các chi phí, công ty lãi sau thuế 258 tỷ đồng trong giai đoạn này, trong khi cùng kỳ năm ngoái lỗ xấp xỉ 70 tỷ đồng.

Năm 2022, Hoàng Anh Gia Lai đặt mục tiêu doanh thu 4.800 tỷ đồng, lợi nhuận sau thuế 1.120 tỷ đồng. Như vậy, sau 3 tháng, công ty đã thực hiện được gần 17% kế hoạch doanh thu và 23% kế hoạch lợi nhuận cả năm.

Hết quý I/2022, tổng tài sản của HAG đạt 18.858 tỷ đồng, tăng nhẹ 2,3%, tương ứng hơn 400 triệu đồng so với đầu năm. Nợ phải trả của HAG là 14.061 tỷ đồng, chiếm 74,56% tổng tài sản và gấp 2,9 lần vốn chủ sở hữu. Khoảng nợ này tăng khoảng gần 300 triệu đồng so với hồi đầu năm.

Tại HAG, Chủ tịch HAGL Đoàn Nguyên Đức hiện sở hữu gần 320 triệu cổ phiếu, tương đương 34,5% vốn.

Cơ cấu cổ đông của HAGL sắp có thay đổi khi công ty này dự kiến phát hành gần 162 triệu cổ phiếu với giá chào bán 10.500 đồng/cổ phiếu.

HAGL cho biết sẽ có 3 nhà đầu tư tham gia đợt phát hành, gồm Công ty TNHH Glory Land, Công ty Cổ phần Quản lý Quỹ Việt Cát và ông Nguyễn Đức Quân Tùng. Cả 3 nhà đầu tư này đều không sở hữu bất kỳ cổ phiếu HAG nào trước đó.

Dẫn đầu về số lượng dự kiến được chào bán là Glory Land với 95,2 triệu cổ phiếu (tỉ lệ 8,74%), sau đó là Quỹ Cát Việt với 47,6 triệu cổ phiếu (tỉ lệ 4,37%), còn lại hơn 19 triệu cổ phiếu thuộc về ông Nguyễn Đức Quân Tùng (tỉ lệ 1,75%).

Năm nay, HAGL sẽ tiếp tục trồng thêm 2.000 ha chuối, xây 9 cụm chuồng trại chăn nuôi heo nái và heo thịt. Trong số đó, có 2 cụm chuồng trại tại Lào và 2 cụm tại Campuchia, nâng tổng số cụm chuồng trại lên thành 16 với công suất hơn một triệu con heo thịt mỗi năm.

Tác giả: Trần Thu Thảo

Nguồn tin: nguoiduatin.vn