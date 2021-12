Hoãn 5 trận đấu vòng 18 Ngoại hạng Anh vì dịch Covid-19

Ngoại hạng Anh 2021/2022 đang bị dịch Covid-19 làm ảnh hưởng tới khâu tổ chức. Do có nhiều câu lạc bộ trở thành ổ dịch nên một số trận đấu của vòng 17 đã không thể diễn ra theo kế hoạch.

Trong thông báo mới nhất của mình, Ban tổ chức đã quyết định hoãn 5 trận đấu của vòng 18 Ngoại hạng Anh gồm: Man Utd vs Brighton, Southampton vs Brentford, Watford vs Crystal Palace, West Ham United vs Norwich City và Everton vs Leicester City.

Ngoại hạng Anh đang chịu ảnh hưởng của dịch Covid-19 (Ảnh: Reuters).

Trong số những đội bóng này, Brentford và Watford đang bùng phát dịch; Norwich City có cầu thủ dính chấn thương, mắc Covid-19 không đủ người thi đấu. Trong khi đó, Leicester City cũng bị bùng phát dịch Covid-19, đội bóng này phải đóng cửa sân tập của đội 1 để kiểm soát dịch.

Hiện tại, sau 17 vòng đấu, Man City dẫn đầu với 41 điểm, Liverpool xếp thứ 2 với 40 điểm, Chelsea có 37 điểm đứng thứ 3 và Arsenal vào tốp 4 với 29 điểm. West Ham tụt xuống thứ 5 và MU đứng thứ 6, nhưng “Quỷ đỏ” vẫn còn 1 trận chưa đá. Ba vị trí cuối vẫn là các đội Burnley, Newcastle và Norwich City./.

Tác giả: Yến Hoàng

Nguồn tin: vov.vn