Hỏa hoạn ở Lai Châu thiêu rụi 3 căn nhà liền kề trong đêm

Khoảng 21h ngày 17/5, tại bản Thu Lũm, xã Thu Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu xảy ra vụ hỏa hoạn lớn, thiêu rụi 3 căn nhà liền kề và nhiều tài sản của người dân, ước tính thiệt hại ban đầu trên 1 tỷ đồng.

Thông tin vụ cháy vừa được lãnh đạo xã Thu Lũm, huyện Mường Tè, tỉnh Lai Châu xác nhận. Theo đó, đám cháy được người dân phát hiện lúc 20h50 tại nhà một hộ dân ở bản Thu Lũm, sau đó lan rộng ra các hộ xung quanh.

Lực lượng biên phòng và người dân xung quanh được huy động để dập lửa.

Ngay sau khi phát hiện đám cháy, chính quyền địa phương đã phối hợp với lực lượng biên phòng huy động các lực lượng, phương tiện tại chỗ gồm khoảng 300 người tập trung dập lửa. Tuy nhiên, do thời điểm xảy ra cháy trên địa bàn có gió to, nhà dân được làm bằng gỗ, nên ngọn lửa cháy rất to và nhanh chóng lan sang các hộ xung quanh, trong đó có 2 hộ gia đình bán hàng tạp hóa. Đến khoảng 12h đêm, đám cháy mới được dập tắt hoàn toàn.

Ông Phùng Lòng Cà, Chủ tịch UBND xã Thu Lũm cho biết, vụ hỏa hoạn xảy ra lúc gia chủ không ở nhà, nên rất may không gây thiệt hại về người. Tuy nhiên, cả 3 căn nhà đã bị cháy rụi hoàn toàn. Toàn bộ hàng hóa, tiền bạc của 2 hộ kinh doanh tạp hóa cũng bị ngọn lửa thiêu rụi, ước tính thiệt hại ban đầu trên 1 tỷ đồng.

Thu dọn hiện trường sau đám cháy.

Nguyên nhân ban đầu được xác định là do mất điện, người dân thắp nến, khi ra ngoài không tắt, nên lửa đã bắt vào các vật dễ cháy. Hiện lực lượng chức năng địa phương đang tiếp tục điều tra, xác định nguyên nhân và thống kê chi tiết các tài sản thiệt hại trong vụ cháy này./.

Tác giả: Khắc Kiên

Nguồn tin: Báo VOV