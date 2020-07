Hoa hậu Phương Nga gửi đơn tố giác cơ quan điều tra, viện kiểm sát

Theo nội dung vụ việc, Trương Hồ Phương Nga và Nguyễn Đức Thùy Dung từng là bị can trong vụ án lừa đảo chiếm đoạt 16,5 tỉ của ông Cao Toàn Mỹ. Tháng 11-2014, Cơ quan CSĐT Công an TP.HCM đã khởi tố vụ án, khởi tố bị can, sau đó bắt tạm giam Phương Nga và Thùy Dung. Tuy nhiên, sau 2 lần mở phiên tòa, TAND TP.HCM đã trả hồ sơ điều tra bổ sung và thay đổi biện pháp ngăn chặn từ tạm giam thành cấm đi khỏi nơi cư trú đối với Nga và Dung. Sau đó, cơ quan tố tụng đã đổi tội danh đối với Nga và Dung thành tội làm giả con dấu, tài liệu của cơ quan, tổ chức và miễn trách nhiệm hình sự.