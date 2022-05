Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh: Đường tình mập mờ với toàn thiếu gia điển trai, nhà giàu

Đỗ Mỹ Linh hiện tại làm gì sau 6 năm đăng quang?

Đỗ Mỹ Linh sinh ra và trưởng thành giữa lòng phố cổ Hà Nội. Cô gái trẻ sinh năm 1996 có chiều cao 171 cm, nặng 52 kg với số đo ba vòng lần lượt 87-61-94 cm. Khi tham gia Hoa hậu Việt Nam, cô là sinh viên Đại học Ngoại thương Hà Nội, khoa Quản trị Kinh doanh.

Đỗ Mỹ Linh lúc đăng quang Hoa hậu Việt Nam 2016.

Giành vương miện cao quý, Mỹ Linh làm người mẫu và MC cho các chương trình truyền hình, sự kiện lớn và làm gương mặt đại diện cho một số thương hiệu. Cô cũng tham gia các hoạt động thiện nguyện phục vụ cộng đồng – xã hội, giúp đỡ các cá nhân có hoàn cảnh khó khăn.

Đỗ Mỹ Linh sau khi thành công xuất sắc ở Hoa hậu thế giới, người đẹp trở về Việt Nam và cô vẫn theo đuổi công việc thiện nguyện của mình. Ngoài dự án "Cõng điện lên bản", Đỗ Mỹ Linh còn làm Đại sứ chương trình "Trái tim cho em", Quỹ mổ tim miễn phí cho trẻ em nghèo bị bệnh tim bẩm sinh.

Cô tổ chức trung thu cho trẻ em bị bệnh hiểm nghèo tại Bệnh viện Xanh Pôn - Hà Nội hay tham gia chương trình cứu trợ đồng bào lũ lụt tại Hà Giang và nhiều hoạt động cộng đồng khác.

Cô hiện tại đang làm cộng tác cho VTV.

Sau 6 năm đăng quang Hoa hậu, hình ảnh của Đỗ Mỹ Linh được phủ sóng trong các sự kiện văn hóa giải trí. Ngoài công tác từ thiện, cô còn tích cực với công việc làm MC ở VTV, tham gia gameshow và còn là giám khảo của nhiều cuộc thi nhan sắc.

Đỗ Mỹ Linh: Đường tình duyên kín tiếng mập mờ

Đỗ Mỹ Linh là Hoa hậu cực kỳ kín tiếng trong chuyện riêng tư, đặc biệt là vấn đề tình cảm với bạn khác giới. Tuy nhiên khi nói về tình yêu, Đỗ Mỹ Linh vẫn thoải mái tâm sự. Theo đó, khi tham gia trào lưu hỏi đáp trên Instagram có tên "I have" và "I have never", một khán giả hỏi Mỹ Linh: "Chị có từng yêu ai đậm sâu chưa?". Người đẹp thừa nhận: "Yêu ai chị cũng yêu đậm sâu". Mỹ Linh cũng chia sẻ cô thuộc tuýp con gái yêu "đâm đầu", nhưng tính cách nhút nhát, chưa từng dám chủ động tán tỉnh đối phương.

Đỗ Mỹ Linh và thiếu gia Bảo Hưng.

Thậm chí, Đỗ Mỹ Linh còn kể mình từng bị bạn trai "đá". Cô tâm sự: "Đã có những lúc mình loay hoay không biết phải làm gì, không biết mình là ai, sau này mình sẽ thế nào. Đó là lúc mình thấy mất tự tin kinh khủng, nó làm mình bị chậm lại rồi mệt mỏi, lười biếng".

Hiện tại đã là một quý cô xinh đẹp của showbiz, Đỗ Mỹ Linh bị vướng tin đồn yêu thiếu gia nhà giàu. Đầu tiên là việc cô vướng tin đồn yêu Bảo Hưng, em trai biên tập viên Ngọc Trinh. Thông tin này xuất phát từ loạt hình ảnh cả hai thể hiện cử chỉ thân mật được lan truyền trên mạng xã hội. Thậm chí, chàng trai sinh năm 1997 còn hôn má Đỗ Mỹ Linh trong khi cô không có bất kỳ phản ứng nào.

Hình ảnh mới nhất của Hoa hậu Đỗ Mỹ Linh và thiếu gia nhà ông "bầu" Phan Hiển.

Hồi tháng 2 vừa qua, thông tin hoa hậu Đỗ Mỹ Linh nghi hẹn hò với một trong hai thiếu gia nhà ông Đỗ Quang Hiển (hay còn gọi là "bầu" Hiển) là Đỗ Quang Vinh hoặc Đỗ Vinh Quang trở thành tâm điểm của dư luận. Mới đây, họ còn công khai xuất hiện cùng nhau trong một đêm nhạc của ca sĩ Noo Phước Thịnh. Tuy nhiên, mặc cho mạng xã hội đồn đoán, Đỗ Mỹ Linh vẫn hoàn toàn im lặng. Còn phía con trai "bầu" Hiển, anh cũng không thể hiện rõ ràng thái độ của mình.

