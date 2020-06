Hoa cúng Rằm nên cắm bao nhiêu bông để tụ tài, đón lộc? Nhà nào cũng đang làm sai!

Thờ cúng là một nét đẹp trong văn hóa tâm linh tại các nước phương Đông. Người Việt thường dâng mâm cúng với hương hoa, trái cây lên bàn thờ gia tiên, thần Phật để cầu mong bề trên phù hộ độ trì, giúp các thành viên trong gia đình làm ăn thuận lợi, bình an, hạnh phúc. Tuy nhiên, không phải ai cũng biết cắm hoa cũng có những quy tắc riêng mà nhiều người vẫn luôn làm sai.

1. Hoa cúng nên cắm bao nhiêu bông?

Về số lượng bông hoa trong một bình, để hợp tuổi, các chuyên gia phong thủy khuyên rằng, người tuổi Hợi, Mão, Mùi nên cắm 6 bông trong một bình. Tuổi Tỵ, Dậu, Sửu cắm 9 bông hoa trong bình. Người có tuổi Dần, Ngọ, Tuất nên cắm 2 bông hoa. Còn đối với tuổi Thân, Tý, Thìn nên đặt bình hoa có 7 bông. Những con số này sẽ mang lại may mắn và thuận lợi trong việc làm ăn của gia chủ.

2. Chọn lọ hoa bằng chất liệu gì?

Lọ hoa đồng hay gỗ, hay sứ dùng bày trang trí còn được gọi là lọ lộc bình, hay lục bình/ độc bình (dùng 1 bình gọi là độc bình, 2 bình thì gọi là song bình, một cặp, một đôi bình).

Theo quan niệm phong thủy, lộc bình là nơi lưu giữ linh khí của đất trời, tượng trưng cho sự mới mẻ và bảo quản tài sản. Những hoa văn, họa tiết trang trí bên ngoài được chạm trạm trổ, điêu khắc tỉ mỉ làm đẹp và tăng thêm năng lượng, sự huyền ảo và phát lộc, phát tài cho gia chủ.

Loại lọ hoa chất liệu đồng bóng sáng, đẹp mắt dùng trên ban thờ cần lưu ý là phải tẩy uế rất kỹ trước khi đưa lên. Nhiều nhà tâm linh khuyên người dân hạn chế dùng đồ đồng trong thờ cúng vì quá trình thắp hương nhiệt độ tăng hơn bình thường, hoặc khi bát hương hóa nhiệt độ tăng cao khiến các phụ liệu cho vào đồ đồng sẽ phát tác và có thể gây bệnh.

Nếu ban thờ từ xưa đã đặt lọ hoa đồng và các đồ thờ cúng khác bằng đồng thì gia chủ cần hạn chế đốt trầm hương để các phụ liệu cho vào chất liệu đồng không phát tán, ảnh hưởng tới sức khỏe người trong nhà.

Như vậy, chất liệu thích hợp nhất để cắm hoa cúng là sứ. Bạn bên lựa chọn những mẫu bình sứ trang nhã, tạo cảm giác trang nghiêm nhưng không làm mất đi nhiệm vụ trang trí của nó.

3. Những lưu ý trong cách cắm hoa để bàn thờ

- Linh hoạt: Không nên quá cứng nhắc trong việc chọn hoa bởi nó còn tùy thuộc vào điều kiện đất và khí hậu của từng vùng miền. Điều quan trọng hơn cả vẫn là thành tâm của mỗi người.

- Tiết chế: Trong một bình hoa, không nên cắm quá nhiều loại hoa với nhiều màu sắc khác nhau vì điều đó sẽ làm mất đi sự trang trọng và ý nghĩa của hoa.

- Cân đối: Theo tín ngưỡng dân gian thì sự cân đối là điều vô cùng quan trọng. Bàn thờ là nơi tôn nghiêm, trang trọng nên ngay cả với cách cắm hoa để bàn thờ cũng cần quan tâm đến sự cân đối. Không thể đặt một lọ hoa quá to trên một bàn thờ khiến che hết cả các đồ thờ cúng khác được đặt trên đó.

4. Những loại hoa nên đặt trên bàn thờ

Hoa đào, hoa mai

Đây là hai loài hoa thường thấy ở dịp Tết. Không chỉ là loại hoa đẹp nó còn mang ý nghĩa tượng trưng cho phú quý, giàu sang và có tác dụng xua đuổi tà ma, mang đến nguồn sinh khí, giúp con người khoẻ mạnh, bình an.

Hoa sen

Có mùi hương thanh khiết, vẻ ngoài sang trọng sen được đánh giá là loài hoa có cốt cách thanh cao, gắn liền với nhiều điển cố điển tích nhà Phật. Vậy nên, loài hoa này chính là lựa chọn hàng đầu cho việc thờ cúng giúp tăng vận may tài chính, giúp gia chủ sớm thành đại gia trong tương lai.

Hoa cúc vàng

Vì cung tài vận thuộc hành Kim, hoa cúc vàng lại đại diện cho hành Kim nên chọn hoa cúc để dâng cúng cầu tài lộc là lựa chọn đáng lưu tâm cho gia chủ.

Vì Kim khắc Thủy nên không nên chọn những loài hoa có màu xanh, không chỉ gây hao tài mà còn ảnh hưởng đến công danh.

Hoa hồng đỏ

Nếu chú ý bạn sẽ nhận ra những vật phẩm phong thủy mang lại may mắn thường có màu đỏ, như phong bao lì xì, lồng đèn đỏ hoặc bùa bình an. Vậy nên, hoa hồng đỏ sẽ giúp gia chủ tăng thêm may mắn, hút tiền tài vào nhà.

Hoa huệ trắng

Huệ là loài hoa tương trưng cho sự sung túc, no đủ nên hoa huệ được cho là sẽ giúp gia chủ có được cuộc sống đầy đủ, sung túc và giàu sang. Dù có nhiều chủng loại, màu sắc nhưng tốt nhất nên chọn hoa huệ trắng để đặt lên bàn thờ.

Hoa đồng tiền

Đúng như tên gọi của nó, hoa đồng tiền có ý nghĩa mang lại tài lộc, tiền tài, thịnh vượng đến gia chủ. Tuy nhiên nó còn mang ý nghĩa biểu tượng cho sức khoẻ và tuổi thọ.

Hiện nay có hai loại hoa đồng tiền đó là loại hoa đồng tiền đơn và đồng tiền kép với nhiều loại màu sắc sặc sỡ đem đến sự tươi mới, giàu sức sống.

