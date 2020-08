HLV Klopp nhận lỗi thay học trò sau khi mất Siêu Cúp Anh vào tay Arsenal

Đêm 29/8 (giờ Hà Nội), Liverpool và Arsenal chạm trán nhau ở trận tranh Siêu Cúp Anh. Aubaymeyang mở tỷ số cho Arsenal ngay phút thứ 12 và trong hiệp hai, Takumi Minamino (73’) gỡ hòa 1-1 cho Liverpool.

Kết thúc 90 phút bất phân thắng bại, The Kop và The Gunners phải bước vào loạt penalty cân não. Trước đó ở những phút bù giờ hiệp hai, HLV Klopp tung Rhian Brewster vào sân thay Wijnaldum, lộ rõ ý đồ để tiền đạo trẻ này tham gia vào loạt đấu súng may rủi.

HLV Klopp trao cơ hội cho Rhian Brewster, nhưng tiền đạo 20 tuổi gây thất vọng.

Nhưng trong ngày được HLV Klopp trao cơ hội, chân sút 20 tuổi từng được Chelsea phát hiện và đào tạo đã gây thất vọng. Rhian Brewster sút hỏng lượt đá thứ 3 khiến Liverpool để thua 4-5 trên chấm 11m, năm thứ hai liên tiếp The Kop mất Siêu Cúp Anh.

Sau trận đấu, HLV Klopp thừa nhận ông rất buồn và không hài lòng về màn trình diễn của các học trò. Mặc dù vậy, chiến lược gia người Đức không trách móc "tội đồ" Rhian Brewster. Thay vào đó, Klopp nhận lỗi về mình.

Rhian Brewster không giấu được nỗi buồn sau khi sút hỏng 11m.

"Thất bại này không phải là lỗi của Brewster. Nếu có ai đáng trách thì đó là tôi. Tôi muốn đưa cậu ấy vào loạt đá luân lưu vì cậu ấy là một cầu thủ dứt điểm tốt và rất tự tin. Nhưng hôm nay thì không. Đây là điều dễ xảy ra trong cuộc sống và trong bóng đá.

Toàn đội phải chịu trách nhiệm và đối mặt với trận thua này. Bởi vì, nếu Brewster ghi bàn và một cầu thủ khác đá hỏng, thì câu chuyện cũng tương tự. Tôi chưa từng thấy cậu ấy sút hỏng một lần nào, nhưng hôm nay nó đã xảy ra", HLV Klopp nói sau trận.

Sau khi Aubameyang thực hiện thành công lượt đá thứ 5 và mang Siêu cúp Anh về cho Arsenal, các cầu thủ Liverpool đã tiến đến an ủi Rhian Brewster. Trong khi đó, tiền đạo 20 tuổi tỏ ra vô cùng thất vọng và tiếc nuối vì cú đá đập xà ngang của mình.

Tác giả: Thành An

Nguồn tin: saostar.vn