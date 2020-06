HLV Chu Đình Nghiêm, cầu thủ Hà Nội FC hành xử không đẹp: VFF có phạt nguội?

Hà Nội FC vừa tạo nên hình ảnh không đẹp trên sân Gò Đậu trong trận đấu với Bình Dương. Những phút cuối trận, đội khiêng cáng sân Gò Đậu có hành vi được cho là không đúng mực với cầu thủ trẻ Nguyễn Tuấn Anh khi khiêng chân, đặt mạnh cầu thủ này nằm lên cáng.

Bức xúc trước hành động này, Quang Hải, Thành Lương cùng các cầu thủ dự bị Hà Nội FC tràn vào sân gây sức ép với đội khiêng cáng. HLV Chu Đình Nghiêm cũng lao vào sân quát nạt và chỉ dừng lại khi được trợ lý can ngăn.

Video: HLV Chu Đình Nghiêm, cầu thủ Hà Nội FC lao vào sân phản ứng rất thiếu chuyên nghiệp

Thấy đội khiêng cáng bị cầu thủ Hà Nội FC chỉ mặt, Tiến Linh, Văn Vũ cùng toàn đội Bình Dương cũng lao vào can thiệp, suýt tạo hỗn chiến trên sân Gò Đậu ngay trước sự chứng kiến của HLV Park Hang Seo.

Ban huấn luyện đội bóng Thủ đô không những không kiềm chế được cầu thủ vào sân, mà còn góp phần tham gia, khiến tình hình thêm hỗn loạn.

Việc trọng tài chính Minh Thuận không rút thẻ cảnh cáo cho hai đội cũng khiến tình hình trở nên căng thẳng. Tránh được án phạt trong trận, nhưng hình ảnh không đẹp trên sân Gò Đậu có thể khiến Hà Nội FC nhận phạt nguội.

Theo trưởng Ban kỷ luật VFF Vũ Xuân Thành, phía liên đoàn sẽ đợi ban tổ chức, đội ngũ giám sát các sân tập hợp băng hình tài liệu và bằng chứng trước khi họp để đưa ra án phạt. Những sự cố liên quan đến trọng tài và cầu thủ Bình Dương ở trận đấu chiều qua (24/6) cũng sẽ được cân nhắc để có phương án xử lý.

