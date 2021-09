Your browser does not support the video tag.

Hình ảnh hiếm hoi bên trong trực thăng của Tổng thống Putin

Tổng thống Nga Vladimir Putin trên một trực thăng (Ảnh: Sputnik).

Theo Sputnik, đoạn video được đăng tải trên kênh Telegram Pool N3 với tiêu đề "Giản dị, ngăn nắp: Bên trong trực thăng của Tổng thống Putin". Phần đầu video cho thấy Tổng thống Putin và nhóm tháp tùng đứng bên ngoài trực thăng, nơi một người mặc đồng phục, dường như là phi công trực thăng, đón sẵn.

Phần sau của đoạn video cho thấy bên trong chiếc trực thăng khi Tổng thống Putin và lãnh đạo tập đoàn vũ trụ Nga Roscosmos Dmitry Rogozin được nhìn thấy ngồi đối diện nhau, trong khi các thành viên còn lại của đoàn tháp tùng ngồi ở hàng ghế cạnh đó. Nội thất của chiếc trực thăng có tông màu ghi nhạt, giản đơn, trang nhã.

Để phục vụ cho hoạt động đi lại của Tổng thống Vladimir Putin cả ở trong và ngoài nước, Cơ quan Quản lý Tài sản Tổng thống Nga đã huy động nhiều loại phương tiện, từ chuyên cơ, trực thăng, ô tô cho tới du thuyền. Khi làm việc ở Moscow, Tổng thống Putin thường sử dụng trực thăng Mi-8 được nâng cấp đặc biệt của Nga. Trực thăng này được xem như một "văn phòng tổng thống" trên không trung. Chiếc Mi-8 đặc biệt được trang bị màn hình cỡ lớn, nội thất bọc da và nhiều trang thiết bị khác, từ máy tính cho tới máy pha cafe và tủ lạnh.

Trong khi đó, để phục vụ những chuyến công tác xa, Tổng thống Putin di chuyển bằng chuyên cơ đặc biệt. Đây là phiên bản nâng cấp của máy bay chở khách Il-96 và được sử dụng làm phương tiện di chuyển của các nhà lãnh đạo Nga từ năm 1996.

Chuyên cơ của Tổng thống Putin đã được hiện đại hóa, nâng cấp và thực hiện chuyến bay đầu tiên vào hôm 9/4 năm nay. Đây là máy bay được lắp ráp tại Nhà máy hàng không Voronezh. Máy bay sẽ trải qua các bài kiểm tra tại nhà máy trước khi đi vào hoạt động.

Tác giả: Minh Phương

Nguồn tin: Báo Dân trí