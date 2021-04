Hi hữu: Trọng tài dùng súng AK-47 thay... còi

Your browser does not support the video tag.

Trọng tài cầm súng AK-47 để điều khiển trận bóng gây sốt trên mạng xã hội - Nguồn: Libero

Theo tường thuật của báo điện tử tiếng Tây Ban Nha Libero, đó là trận bóng đá đường phố diễn ra tại thành phố Shabwa. Các cầu thủ và trọng tài đều không có trang phục thể thao mà chỉ mặc thường phục.

Trọng tài cũng không thổi còi mà dùng... súng trường tự động Kalashnikov (AK-47) để điều khiển trận đấu. Cụ thể khi thổi ném biên, phạt góc hoặc phạm lỗi, trọng tài sẽ... nổ súng.

Và mỗi khi bị trọng tài "thổi", các cầu thủ không ai dám phàn nàn như các trận bóng thường thấy.

Đoạn video "cầm còi" chưa từng có này đã nhanh chóng gây sốt trên mạng xã hội với hàng triệu lượt xem và rất nhiều tờ báo lớn trên thế giới đăng tải lại.

Tác giả: QUỐC THẮNG

Nguồn tin: Báo Tuổi trẻ