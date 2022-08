Hết liệt cơ mặt, Hari Won lại tiếp tục gặp biến cố sức khỏe

Mới đây, Hari Won tiếp tục cập nhật tình hình sức khỏe không được tốt. Cụ thể bà xã Trấn Thành hé lộ việc bị nổi lẹo ở mắt.

Hari Won chia sẻ trạng thái trên trang cá nhân: "Bị mụt lẹo gì á, gì mà xui dữ". Có thể thấy liên tiếp những chuyện không vui đến với Hari Won trong quãng thời gian gần đây khiến cho cô nàng không mấy vui vẻ.

Nhiều dân mạng cũng đã để lại bình luận nhằm động viên, an ủi bà xã Trấn Thành trước sự cố về sức khỏe lần này.

Thời gian gần đây, Hari Won gặp nhiều vấn đề về sức khỏe.

Cách đây chục hôm, Hari Won cũng khiến không ít người hâm mộ lo lắng, khi cô chia sẻ mình bị liệt cơ mặt (liệt dây thần kinh số 7) và muốn cười cũng không được. Không chỉ vậy, nữ ca sĩ còn suy sụp tinh thần và rất mệt mỏi.

Hari Won phát hiện bị liệt cơ mặt khi đang làm việc, cụ thể là khi soi gương make up, cô nhận thấy cơ hàm bên trái không cử động được. Sau đó, cô đi khám thì được chẩn đoán liệt một bên mặt do cơ thể yếu, stress nhiều, thiếu ngủ và nhiều lý do khác. Tuy nhiên, Hari Won phủ nhận việc mình bị stress, nhưng thừa nhận bản thân thường xuyên làm việc quá sức, không để ý sức khỏe nên cơ thể suy yếu.

Hari Won chia sẻ video cho biết, mình bị liệt nửa mặt.

Hari Won sau khi kết hôn với MC Trấn Thành được nhận xét là có cuộc sống hạnh phúc vì được chồng trẻ yêu chiều. Tuy nhiên, cuộc sống của cô cũng nhiều góc khuất. Đặc biệt, rất nhiều lần thị phi hôn nhân bị đồn thổi ra bên ngoài.

Đỉnh điểm là tin đồn "hết hợp đồng hôn nhân, sắp ly hôn" khiến MC Trấn Thành phải lên tiếng. Anh khẳng định, vợ chồng vẫn đang hạnh phúc bình thường và không có chuyện hợp đồng hôn nhân.

Tác giả: Quốc Tiệp (t/h)

Nguồn tin: nguoiduatin.vn