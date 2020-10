Hé lộ tin nhắn xin lỗi của người đàn ông đánh cháu bé tại trường mầm non: "Mong gia đình thương em, tha cho em lần này"

Chiều qua 30/9, anh Hoàng Văn Hùng đến trường mầm non Trump Kids (phường Cốc Lếu, TP. Lào Cai, tỉnh Lào Cai) để đón con thì thấy con la khóc, cô giáo cho biết là bé bị cháu B.A (là bạn cùng lớp) tranh đồ chơi và cắn vào tay. Ngay lập tức, anh Hùng đã xông vào đánh cháu bé B.A, mắng chửi và giật tóc, tát vào đùi bé.

Sự việc trên được bố B.A quan sát được qua camera giám sát lớp học, sau đó báo cáo lên nhà trường và cơ quan công an.

Clip: Người đàn ông túm tóc đe dọa, thẳng tay tát vào mặt bé gái ngay trong lớp mầm non vì tranh giành đồ chơi với con mình

Liên quan đến sự việc trên, sáng nay 1/10 trường mầm non Trump Kids cho biết đang phối hợp cùng các gia đình và cơ quan công an để làm rõ, xử lý theo đúng pháp luật. Trên fanpage chính thức của mình, trường Trump Kids cũng thông tin đại diện gia đình anh Hùng là mẹ và em gái đã tới thăm hỏi cháu B.A.

Ngoài ra, bản thân anh Hùng cũng đã nhắn tin để gửi lời xin lỗi đến bố mẹ cháu B.A. Qua tin nhắn của anh Hùng được nhà trường công bố, anh Hùng xin được gia đình cháu B.A thông cảm và bỏ qua, bày tỏ sự hối lỗi sâu sắc và mong được đền bù:

- "Anh ơi em sai rồi. Em rất ân hận mong anh chị và gia đình thương em, tha cho em lần này. Em khổ lắm phải nuôi 2 con nhỏ. Em biết nhà anh chị rồi, em và gia đình sẽ xin lỗi và đền bù cho gia đình anh".

- "Em xin anh chị cùng là cha mẹ hiểu và thông cảm hoàn cảnh của em".

- "Em có làm sao các con em chỉ có nước chết thôi anh".

Tin nhắn của anh Hùng gửi đến bố mẹ cháu B.A do nhà trường cung cấp (Ảnh: Trường mầm non Trump Kids)

Còn trước đó theo bố của cháu B.A, trong sáng nay 1/10 gia đình anh Hùng đã gọi điện đến nhưng anh không nghe. Sau đó, anh Hùng có nhắn tin cho anh để xin lỗi nhưng anh Giang không chấp nhận.

"Không thể vì bảo vệ con mình mà đánh con người khác được, đặc biệt cháu bé mới có 2 tuổi nói còn chưa rõ, chưa nhận thức được mọi việc...", bố cháu B.A bức xúc nói.

Trước đó, vào khoảng 16h16 phút ngày 30/9 tại lớp Nhà Trẻ 24-36 tháng D2 trường mầm non Trump Kids, hai bé Phạm Trương B.A. và bé Hoàng C.T. (2 tuổi), trong lúc chơi có tranh giành đồ chơi với nhau, bé Phạm B.A. định cắn vào tay trái bé C.T. Thấy vậy, bé T. hoảng sợ và khóc thì đúng lúc này anh Hoàng Văn Hùng (bố bé T.) đến đón con. Khi thấy con khóc, anh này có hỏi giáo viên phụ trách lớp là con làm sao, giáo viên trình bày là hai bạn chơi đồ chơi và giằng nhau. Ngay sau đó, anh Hùng có nói những lời không hay với bé B.A., rồi có những hành động không đúng như đánh, giật tóc, tát vào đùi bé A. Trước khi ra về, anh Hùng còn bắt bé xin lỗi. Sau khi ông ngoại đến đón bé A., giáo viên chủ nhiệm có trao đổi với ông và gọi điện báo cáo tình hình với mẹ bé. Đến khoảng 17h45 phút, giáo viên chủ nhiệm báo cáo tình hình với ban giám hiệu. Sáng 1/10, Phòng GD&ĐT thành phố Lào Cai đã có buổi làm việc với trường mầm non Trump Kids.

