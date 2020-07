Hé lộ nguyên nhân ban đầu vụ TNGT làm 8 người chết tại Bình Thuận

Tại hiện trường phần phía trước chiếc xe ô tô khách 16 bị biến dạng.

Sáng ngày 21/7, ông Huỳnh Ngọc Thanh - Chánh Văn phòng Ban ATGT tỉnh Bình Thuận cho biết nguyên nhân ban đầu của vụ tai nạn giao thông làm 8 người tử vong là do chiếc xe ô tô khách 16 chỗ đi sai phần đường. Hiện các lực lượng chức năng vẫn đang khẩn trương tiến hành khám nghiệm hiện trường, lấy lời khai để điều tra làm rõ nguyên nhân cụ thể xảy ra vụ tai nạn.

Theo Công an huyện Hàm Tân chiếc xe khách loại 16 chỗ BKS: 86B- 010.87 do tài xế Lê Thanh Trúc (48 tuổi, trú Hàm Thắng, huyện Hàm Thuận Bắc, tỉnh Bình Thuận) chở 14 người lưu thông từ hướng TP.Phan Thiết đi TP.HCM khi đến km 1767 QL1A, xã Tân Đức, huyện Hàm Tân thì đâm trực diện vào chiếc ô tô tải BKS:79N-0315 do tài xế Phan Thanh Tùng (29 tuổi, ngụ TP.Cam Ranh, Khánh Hòa) điều khiển đang chạy ngược chiều.

Cú va đập rất mạnh khiến cho chiếc xe khách văng sang bên phải quay ngược đầu lại và lao xuống lề đường. Do cú đâm quá mạnh, chiếc xe khách móp méo, nát cả đầu và phần hông xe. Tài xế chiếc xe khách tử vong tại chỗ. Chiếc xe tải cũng nát phần đầu nhưng tài xế chỉ bị gãy chân. Những nạn nhân tử vong đều là hành khách trong chiếc xe khách của Bình Thuận.

Ngay sau khi xảy ra tai nạn, Công huyện Hàm Tân đã đưa các lực lượng cứu hộ, đưa người bị thương còn kẹt trong xe khách đi cứu thương và điều tiết giao thông. Hiện những nạn nhân bị thương đang được cấp cứu tại Bệnh viện đa khoa tỉnh Bình Thuận.

Hành trình chiếc xe 16 chỗ

Một diễn biến mới, qua thiết bị giám sát hành trình vào lúc xảy ra tai nạn (01h 11 phút 15 giây) chiếc xe 16 chỗ chạy với vận tốc 69km/h.

Như Tạp chí GTVT đã đưa tin, ngay sau khi xảy ra vụ tai nạn giao thông đặc biệt nghiêm trọng, Phó Thủ tướng Thường trực Chính phủ, Chủ tịch UBATGTQG Trương Hoà Bình đã yêu cầu lãnh đạo UBND tỉnh Bình Thuận chỉ đạo các ngành y tế huy động tối đa lực lượng chuyên môn, tập trung cứu chữa các nạn nhân bị thương nhằm giảm thiểu thiệt hại về người; Công an tỉnh khẩn trương điều tra, xác minh nguyên nhân vụ việc,lưu ý kiểm tra về tình trạng nồng độ cồn và chất ma tuý trong cơ thể 2 lái xe xử lý nghiêm vi phạm theo quy định.

Giao đồng chí Phó Chủ tịch chuyên trách Uỷ ban ATGTQG khẩn trương đến kiểm tra hiện trường vụ tai nạn giao thông và chuyển lời thăm hỏi động viên của Thủ tướng, Phó Thủ tướng Thường trực, Bộ trưởng Bộ GTVT đến các nạn nhân bị thương và chia buồn với gia đình các nạn nhân không may qua đời do TNGT; Phối hợp với các cơ quan của Bộ Công an, Bộ GTVT, lãnh đạo tỉnh chỉ đạo khắc phục hậu quả vụ việc.

