Hé lộ cặp vợ chồng "chân rết" liên quan "động bay lắc" trong Bệnh viện Tâm thần Trung ương 1

Chiều 1/4, Phòng Cảnh sát ĐTTP về ma túy Công an thành phố Hà Nội công bố phá thành công ổ nhóm mua bán trái phép chất ma túy số lượng lớn, liên quan đến bệnh nhân điều trị nội trú tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I, huyện Thường Tín, Hà Nội. Nguyễn Xuân Quý Nguyễn Xuân Quý (SN 1983; trú tại khu Ga, Văn Điển, Thanh Trì) được xác định là kẻ "cầm đầu" trong vụ án từng có 1 tiền án về tội cưỡng đoạt tài sản và 1 tiền sự về tội gây rối trật tự công cộng và có cả tiền sử bệnh tâm thần, vào điều trị tại Bệnh viện Tâm thần Trung ương I từ tháng 11/2018. Ngày 20/3, công an đã bắt giữ Nguyễn Văn Ngọc (SN 1974; trú tại phường Hàng Bột, Đống Đa), Nguyễn Trung Nguyên (SN 1983; trú tại Văn Phú, Thường Tín), Nguyễn Công Thường (SN 1986; trú tại Tam Hiệp, Thanh Trì), Lê Hoàng Hải (SN 1995; trú tại Ba Đình). Tang vật thu giữ là hơn 6 kg ma tuý tổng hợp. Mở rộng vụ án, Cơ quan công an đã bắt giữ đối tượng Nguyễn Anh Vũ (SN 1986; trú tại Bình Vọng, Văn Bình, Thường Tín), Kỹ thuật viên Khoa Phục hồi chức năng và y học cổ truyền Bệnh viện Tâm thần Trung ương I. Qua test nhanh, Nguyễn Anh Vũ dương tính với ma túy.