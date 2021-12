Hành trình truy tìm hung thủ giết người phụ nữ trên đồi vắng

Người phụ nữ tử vong với nhiều vết đâm

Sáng 3/3/2020, chị Sùng Thị Xua (hơn 40 tuổi, trú xã Nhi Sơn, huyện Mường Lát, Thanh Hóa) gói gém đồ đạc, thức ăn lên đồi Pó Chính để làm nương, chăn thả trâu bò. Nơi đây, chủ yếu là đồng bào người Mông sinh sống, ngoài trồng cây rừng, gieo lúa nương thì chăn nuôi gia súc, trâu, bò trên khu vực đồi núi giáp biên là thói quen phổ biến từ bao đời nay. Để thuận lợi cho việc chăn thả gia súc, gia cầm, người dân thường làm chuồng trại, chòi canh gần đấy để trông coi. Có khi ở lại trên đồi vài hôm mới xuống.

Hôm đó, sau 1 đêm không thấy chị Xua về theo như thông báo trước khi đi, người thân vội vã đi tìm. Người anh trai ngay sáng sớm đã đi lên đồi tìm em. Khi đến khu vực chòi canh, một cảnh tượng hãi hùng, thi thể chị Xua đã lạnh ngắt, trên người đầy vết đâm. Anh này sau khi lấy lại bình tĩnh đã chạy về báo cho chính quyền địa phương.

Hiện trường vụ án

Tin chị Xua chết bất thường trên đồi vắng nhanh chóng được lan truyền khắp bản. Xác định đây là vụ án đặc biệt nghiêm trọng, diễn ra ở khu vực biên giới, cộng đồng người dân tộc thiểu số dễ bị tác động bởi thông tin tiêu cực, Giám đốc Công an tỉnh Thanh Hóa đã chỉ đạo Phòng Cảnh sát hình sự nhanh chóng vào cuộc điều tra, truy tìm hung thủ.

Gian nan hành trình phá án

Đội trọng án lập tức lên đường phối hợp với công an địa phương vượt qua hơn 300km đường rừng núi, tối 4/3, Tổ công tác đã có mặt xã Nhi Sơn. Xã biên giới giáp nước bạn Lào, người dân phân bố thưa thớt cạnh các triền núi, trời lại đổ mưa to khiến đường trơn trượt, khó đi.

Từ trung tâm bản tới hiện trường còn phải đi bộ hơn 3km đường núi. Trời vẫn tiếp tục đổ mưa, tổ công tác phải cõng thêm chiếc bình ắc quy, và dụng cụ cần thiết để phục vụ công tác khám nghiệm. Tiếp cận được hiện trường, các điều tra viên cẩn thận ghi lại những chi tiết dù là nhỏ nhất bên ngoài rồi mới lần từng bước vào bên trong. Công tác khám nghiệm tử thi nhanh chóng được triển khai ngay tại chỗ, cơ quan chức năng xác định, nạn nhân đã chết trước đó khoảng 10 tiếng đồng hồ, cơ thể có nhiều nhát chém gây nên từ vật sắc nhọn. Một số công an vẫn tìm kiếm những vết tích đáng ngờ và công cụ gây án khu vực lân cận.

Cơ quan điều tra thu thập được rất ít thông tin cần thiết từ phía gia đình người bị hại. Chị Xua vốn hiền lành, không đi ra khỏi địa phương, không có mâu thuẫn với ai. Hiện trường vụ án là nơi vắng người qua lại, không có nhân chứng, dấu vết trực quan đã bị mưa to xóa sạch. Hơn nữa, đây là khu vực biên giới, có nhiều đối tượng mua bán ma túy thường lén lút vượt biên sang Lào.

Ban Chuyên án đã triệu tập hàng trăm đối tượng có nghi vấn để sàng lọc, xác minh. Thậm chí, các chiến sĩ Công an tỉnh Thanh Hóa còn phối hợp với Công an huyện Viêng Xay (Lào) để rà soát, triệu tập các đối tượng có những biểu hiện bất minh. Thế nhưng hầu hết các đối tượng cộm cán, nghi vấn ban đầu đều có bằng chứng ngoại phạm. Tưởng chừng vụ án rơi vào bế tắc thì bằng các biện pháp nghiệp vụ, các điều tra viên đã có một thông tin quan trọng.

Qua sàng lọc, cơ quan điều tra thấy nổi lên Sung Văn Cợ (SN 1994, ở cùng bản với chị Xua). Cợ vốn là đối tượng nghiện ma tuý, sống khép kín, ít giao tiếp với mọi người xung quanh. Hắn cũng thường xuyên vượt biên trái phép sang Lào để mua ma túy về sử dụng.

Đối tượng Cợ tại cơ quan Công an

Từ khi xảy ra án mạng, Cợ hầu như chỉ ở nhà, không đi đâu nhưng cũng không sang viếng đám tang chị Xua.

Ngày 19/3, Ban Chuyên án đã có đầy đủ tài liệu, chứng cứ để chứng minh Sung Văn Cợ chính là đối tượng đã sát hại chị Sung Thị Xua. Trong đó, kết quả giám định các dấu vết tại hiện trường có ADN trùng khớp với đối tượng này.

Tại cơ quan công an Sung Văn Cợ khai nhận, do hai nhà ở gần nhau, Cợ và chị Xua thường xuyên có mâu thuẫn. Chiều 3/3, Cợ đi bộ lên núi Pó Chính để bẫy thú. Do trời mưa nên Cợ đi vào chòi nhà chị Xua để hút thuốc lào. Vốn không ưa nhau từ trước nên khi thấy Cợ đi vào, chị Xua có nói vài câu nên hai người lời qua tiếng lại. Tức tối, Cợ đã dùng dao mang theo người và con dao quắm của nhà chị Xua chém liên tiếp nhiều nhát khiến chị Xua tử vong. Gây án xong, Cợ nhanh chóng rời khỏi hiện trường, cất giấu con dao gây án.

Việc nhanh chóng phá vụ án này đã ổn định được tâm lý cộng đồng dân tộc ít người vùng biên giới và kẻ thủ ác cuối cùng phải chịu sự trừng trị thích đáng của pháp luật.

