Hành trình truy bắt kẻ sát hại 3 người ở tỉnh Phú Yên

Sau khi nhận tin về vụ án mạng khiến 3 người trong 1 gia đình tử vong ở tỉnh Phú Yên, Cục Cảnh sát Hình sự (C02, Bộ Công an) đã có mặt phối hợp cùng công an địa phương lần theo dấu vết kẻ thủ ác. Chưa tới 12 giờ, trinh sát công an đã bắt được Đoàn Minh Hải tại TPHCM trước khi đối tượng dự định trốn sang nước ngoài.