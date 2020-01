Hành trình thiện nguyện "Mùa đông ấm 2020” trao gửi yêu thương đến với bản nghèo

Với mục đích mang đến cho bà con khó khăn tại các huyện miền núi Nghệ An có một cái Tết đầy đủ và ấm áp hơn, chương trình "Mùa đông ấm 2020" Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh phối hợp Tỉnh đoàn Nghệ An tổ chức thăm khám sức khỏe cho những hoàn cảnh gia đình khó khăn. Đồng thời, tổ chức nhiều hoạt động thiết thực ý nghĩa tại xã Yên Tĩnh, huyện Tương Dương, tỉnh Nghệ An.

Nằm cách trung tâm Tp. Vinh gần 200 km về phía Tây, Yên Tĩnh hiện là xã nghèo nhất huyện Tương Dương, tỷ lệ hộ nghèo lên tới 74%. Với 1.000 hộ của 9 bản người Thái sống rải rác trên diện tích 15.614 ha sông núi hiểm trở, có bản xa trung tâm đến 3 giờ đi bộ. Đời sống của người dân chủ yếu nhìn vào cây lúa rẫy và khai thác lâm, khoáng sản. Mùa màng phụ thuộc vào thiên nhiên nên vấn đề lương thực của người dân rất bấp bênh.

Bệnh viện Đa khoa Thành Phố Vinh và thành Đoàn vinh trao những suất quà nhỏ cho người dân xã Yên Tĩnh của huyện Tương Dương

Nhằm chia sẻ những khó khăn và mang cái Tết đủ đầy, đầm ấm hơn đến với nhân dân nơi đây, Thành đoàn Vinh và Bệnh viện Đa khoa Thành phố Vinh đã trao 150 chiếc áo ấm đồng phục, 100 đôi ủng, 100 chiếc cặp sách, 02 bộ trống đội Tiểu học và 50 chăm ấm, 1 máy lọc nước cho trường trung học; trao 10 suất quà, mỗi suất trị giá 500 nghìn đồng tiền mặt và 05 thùng quần áo quyên góp cho 10 hộ nghèo đặc biệt khó khăn trong xã. Tổng giá trị các phần quà trên là 120 triệu đồng, do các cán bộ, nhân viên của 2 đơn vị đóng góp và vận động từ các nhà hảo tâm quyên góp ủng hộ.

Để thực hiện chương trình, Bệnh viện đa khoa thành phố Vinh đã góp mặt 30 bác sỹ, cán bộ, nhân viên; cùng các thiết bị Máy siêu âm, máy nội soi TMH, máy điện tim… Đoàn đã triển khai các hạng mục khám như Khám nội tổng quát, khám ngoại, khám Mắt, Tai Mũi Họng , Răng Hàm Mặt, siêu âm, điện tim, nội soi tai mũi họng, cấp thuốc,… cho 300 bà con nhân dân và các em thiếu nhi trên địa bàn xã.

Các thầy thuốc khám chữa bệnh miễn phí cho bà con dân bản

Các trang thiết bị khám chữa bệnh hiện đại đã được vận chuyển theo để thăm khám cho người dân

Sau khi khám bệnh, người dân sẽ được cấp thuốc miễn phí

Những nghĩa cử cao đẹp của Bệnh viện Đa khoa Thành Phố Vinh và Thành đoàn Vinh đã và đang góp phần nối vòng tay yêu thương, xóa mờ ranh giới bệnh tật giúp mọi người cùng nhau vươn lên trong cuộc sống.

Tác giả: Hậu Nguyễn

Nguồn tin: Theo An Ninh Tiền Tệ