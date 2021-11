Hành trình phá án: Y sĩ giết, phi tang xác người yêu xinh đẹp vì...

Diễn đã nhập khẩu về nhà người bác ở TP Vĩnh Yên và ở trọ tại Vĩnh Yên cùng một người em gái. Tuy nhiên khi các trinh sát tìm đến nơi làm việc của Diễn thì được biết Diễn đã nghỉ làm. Lúc này với các tài liệu trinh sát, Công an đã đủ cơ sở để khẳng định đối tượng giết chị Ngần chính là Nguyễn Văn Diễn. đồng thời ra quyết định khởi tố bắt tạm giam với đối tượng. Tuy nhiên do Diễn đã bỏ trốn, ngày 20/10/2013, Công an tỉnh Vĩnh Phúc đã ra quyết định truy nã toàn quốc đối với Nguyễn Văn Diễn, đồng thời xác lập chuyên án truy bắt Diễn.