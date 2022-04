Hành trình phá án: Cô gái xinh đẹp và cái chết oan khuất sau “mây mưa“

Đến chiều ngày 7/12/2021, khi Ti xuất hiện ở giao lộ N2- Quốc lộ 62 thuộc địa phận thị trấn Thạnh Hóa (huyện Mộc Hóa, Long An) thì bị các trinh sát của Phòng hình sự Công an TP HCM và Công an tỉnh Long An chặn bắt. Biết Công an đã lần ra mình, Ti chống trả và chạy vào khu vực rừng tràm hòng lẩn trốn nhưng vẫn không thoát.