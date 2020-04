Hành trình 2.000 km truy đuổi kẻ sát hại cô gái 16 tuổi

Lúc 2h ngày 15/4, chiếc xe ô tô chở tổ công tác của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai và Phòng Trọng án Cục Cảnh sát hình sự bắt giữ Đậu Đức Mười (SN 1989, quê ở Quỳnh Lưu, Nghệ An) - đối tượng gây ra vụ trọng án ở khu nhà trọ phường Long Bình, TP Biên Hoà, về đến trụ sở Công an tỉnh Đồng Nai.

Đậu Đức Mười từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản, mới ra tù ngày 25/3/2020, nên rất thủ đoạn trong việc đối phó với lực lượng Công an. Khi bị bắt, y nhận tội ngay, nhưng chỉ nhận gây ra 3 vụ trộm cắp trên địa bàn TP Biên Hoà.

Đối tượng Đậu Đức Mười bị bắt.

Trực tiếp Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai, cùng các điều tra viên của Công an tỉnh và Cục Cảnh sát hình sự vào hỏi cung Mười. Và phải sau 2 tiếng đấu tranh, đến 4h sáng, Mười mới khai báo khá rành rẽ về hành vi phạm tội giết người của mình…

Vụ án kinh hoàng nơi phòng trọ

4h ngày 9/4, anh Nguyễn Văn Trung đang nằm ngủ tại phòng trọ số 6 của nhà trọ tổ 17, KP8, phường Long Bình, TP Biên Hoà thì choàng tỉnh bởi nghe thấy tiếng hô “trộm, trộm” ở phòng trọ số 8 đối diện. Anh Trung nhỏm dậy, nhìn qua cửa sổ thì thấy cô gái ở phòng trọ đối diện tên Minh đang khom người, đứng trước cửa phòng trọ, mặt nhìn ra ngoài đầu dãy trọ.

Anh Trung vội hỏi: “Sao vậy bé?”. Nghe Minh thều thào: “trộm”, anh Trung mở cửa, chạy ra ngoài đường nhưng không thấy ai. Khi anh quay lại thì đã thấy Minh gục ngã xuống trước cửa phòng trọ, máu chảy lênh láng. Lúc này, em trai anh Trung và anh trai Minh là Phạm Công Thành, trọ tại phòng số 3 chạy đến đưa Minh đi cấp cứu tại bệnh viện đa khoa Đồng Nai. Nhưng do vết thương mất quá nhiều máu, em Minh đã tử vong…

Đối tượng Đậu Đức Mười.

Nhận được tin báo, Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai đã có mặt ngay tại hiện trường, phối hợp với Phòng Kỹ thuật nghiệp vụ, Viện Kiểm sát nhân dân tỉnh Đồng Nai tiến hành khám nghiệm hiện trường, khám nghiệm tử thi. Bước đầu, xác định nạn nhân là Phạm Thị Bình Minh (SN 2004, trú tại thị xã Hương Trà, tỉnh Thừa Thiên- Huế), là công nhân thời vụ của Công ty TNHH INZI, TP Biên Hoà. Minh thuê phòng trọ ở một mình từ ngày 7/4, mới được 2 ngày đã xảy ra vụ án đau lòng trên. Nạn nhân bị 3 vết thương, nguyên nhân tử vong do sốc mất máu vì vết thương thấu ngực gây thủng tim.

Công tác điều tra của lực lượng Công an lúc đầu gặp rất nhiều khó khăn. Lúc đó đang đêm nên nhân chứng vụ việc không có, khu trọ bình dân cũng không lắp camera an ninh… Tuy nhiên, tại hiện trường có để lại một đôi dép lạ, đó là đôi dép nhựa màu trắng hiệu Vduwa. Theo nhận định của cơ quan điều tra, có thể của đối tượng gây án để lại. Khám nghiệm hiện trường cũng cho thấy, nạn nhân bị mất 1 điện thoại di động hiệu OPPO màu đỏ và chứng minh nhân dân mang tên Phạm Thị Bình Minh…

Đôi dép của đối tượng để lại ở hiện trường.

Trước tính chất nghiêm trọng của vụ việc, Công an tỉnh Đồng Nai đã xác lập chuyên án để điều tra, làm rõ đối tượng gây án. Đồng thời, Công an tỉnh đã đề nghị Cục Cảnh sát hình sự cử lực lượng vào phối hợp. Thiếu tướng Trần Ngọc Hà, Cục trưởng Cục Cảnh sát hình sự, quyết định cử một tổ công tác là các cán bộ nhiều kinh nghiệm của Phòng Trọng án vào Đồng Nai phối hợp điều tra. Tổ công tác lập tức lên đường ra sân bay với trang phục phòng chống dịch bệnh, khẩu trang, găng tay, nước sát khuẩn…

Căn cứ kết quả khám nghiệm hiện trường, tử thi và những tài liệu chứng cứ ban đầu thu thập được, Ban chuyên án nhận định đây là vụ án “Giết người, cướp tài sản”, nhiều khả năng đối tượng gây án thông thạo địa bàn, đột nhập vào phòng trọ của em Minh để trộm cắp tài sản, khi bị Minh phát hiện, đối tượng sử dụng dao đâm nạn nhân gây thương tích dẫn đến tử vong, sau đó chiếm đoạt tài sản. Tuy nhiên, cũng không loại trừ khả năng mâu thuẫn tình ái hoặc khả năng khác.

Từ hướng nhận định này, Ban chuyên án đã phân công các tổ công tác tiến hành xác minh, rà soát, sàng lọc gần 1.000 đối tượng nghi vấn, có tiền án tiền sự, đối tượng tù tha, nghiện ma tuý… trên địa bàn tỉnh Đồng Nai, TP Hồ Chí Minh, tỉnh Bình Dương và một số tỉnh lân cận khác.

Cả ngày lẫn đêm, các tổ công tác cứ miệt mài rà soát, rồi sàng lọc dần, cuối cùng khoanh vùng được đối tượng nghi vấn là Đậu Đức Mười. Tuy quê ở Nghệ An nhưng Mười lang thang vào Đồng Nai từ nhiều năm nay. Y từng có 3 tiền án về tội trộm cắp tài sản và cả 3 vụ án này đều xảy ra ở Đồng Nai.

Khu nhà trọ xảy ra vụ án.

Ngày 25/3/2020, Mười ra tù, vẫn quay lại Đồng Nai sống lang thang và có biểu hiện tiếp tục “hành nghề” trộm cắp. Quái chiêu của tên này là lúc nào cũng hành động 1 mình, không kết với bất cứ đồng bọn nào. Y cứ đi bộ lang thang, thấy nơi nào sơ hở là đột nhập trộm cắp. Khi các trinh sát lần ra được đối tượng thì Mười đã mất hút khỏi địa bàn tỉnh Đồng Nai.

Vượt nghìn cây số truy bắt tội phạm

Bằng các biện pháp nghiệp vụ, Ban chuyên án đã xác định được, sáng 11/4, Mười ra quốc lộ 20 đi nhờ xe tải lên khu vực tỉnh Lâm Đồng. Ngay sau khi phát hiện thông tin, 0h ngày 13/4, tổ công tác gồm 9 trinh sát, điều tra viên của Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đồng Nai và Phòng Trọng án Cục Cảnh sát hình sự lên đường.

Đang mùa dịch bệnh, không có nhà nghỉ, hàng quán nào mở cửa nên Đại tá Vũ Hồng Văn, Giám đốc Công an tỉnh Đồng Nai cẩn thận dặn anh em mang theo bánh mì, mì tôm và nước Lavie để sinh hoạt, ăn uống trên đường.

Đại tá Vũ Hồng Văn hỏi cung đối tượng Mười.

Trong đêm, 2 chiếc xe ô tô chở tổ công tác nối đuôi nhau lên đường. Vượt hàng trăm cây số, khi lên đến huyện Đức Trọng, tỉnh Lâm Đồng, nơi xác định đối tượng Mười đi nhờ xe tải thì tổ công tác phát hiện Mười đã lại bắt xe tải khác chạy lên cửa khẩu Đăk Peur, huyện Đăk Mil, tỉnh Đăk Nông để bỏ trốn sang biên giới Campuchia. Cuộc truy đuổi lại tiếp tục trên từng cây số. Trời sáng dần, nhưng các ngả đường rất vắng.

Hai chiếc xe ô tô chở tổ công tác vẫn vun vút lao đi để kịp “chạy đua” với tên tội phạm. Bữa sáng mùa dịch với bánh mì, nước trắng các trinh sát ăn vội luôn trên xe. Thêm hàng trăm cây số nữa thì tổ công tác lên đến cửa khẩu Đăk Peur, một vùng rừng núi giáp biên giới. Lại phối hợp với Công an huyện Đăk Mil rà soát, xác minh…, phát hiện đối tượng Mười đã từng đi theo một xe taxi lên khu vực cửa khẩu, sau đó y đi bộ lang thang, nhưng đến chỗ nào cũng thấy các trạm kiểm dịch của bộ đội biên phòng. Có lẻ sợ bị bắt, y lại lên một chiếc xe tải đi nhờ về TP Buôn Mê Thuột, tỉnh Đăk Lăk.

Đã trải qua hàng nghìn cây số nhưng cuộc truy bắt tên tội phạm nguy hiểm như trò chơi “cút bắt”. Mắt thâm quầng mất ngủ nhưng lúc này điều khiến các trinh sát quan tâm nhất chỉ là làm thế nào đuổi kịp và bắt giữ được đối tượng, bởi với sự liều lĩnh của tên trộm sát nhân này, biết đâu, trên đường chạy trốn, túng quẫn, y lại gây thêm tội ác.

Chặng đường quay trở về TP Buôn Mê Thuột như ngắn lại với quyết tâm của cả tổcông tác. Đến khoảng 14h ngày 14/4, các anh về đến TP Buôn Mê Thuột, không kịp nghỉngơi, tiếp tục phối hợp với Phòng Cảnh sát hình sự Công an tỉnh Đăk Lăk tiến hành rà soát, truy tìm dấu vết tên tội phạm. Và cuối cùng tổ công tác đã tóm được đối tượng Đậu Đức Mười khi y đang sùm sụp chiếc mũ tai mèo, đi bộ thám thính các nhà dân ở khu vực phường Tự An, TP Buôn Mê Thuột. Thì ra, quá trình chạy trốn y đã tiêu hết sạch tiền, đang tính toán để thực hiện một vụ trộm nữa ở Đăk Lăk thì bị bắt giữ…

Khi các trinh sát di lý đối tượng về đến trụ sở Công an tỉnh Đồng Nai là 2h ngày 15/4, kết thúc quá trình truy đuổi gần 2.000km.

Lời khai lạnh lùng của hung thủ

Đậu Đức Mười vốn chỉ có “nghề”… trộm cắp nên ra tù ngày 25/3 là y đã tính đến việc đi trộm cắp để lấy tiền tiêu xài. Từ ngày 25/3 đến khi gây ra vụ giết người, Mười đã kịp gây ra 3 vụ trộm cắp tại các phòng trọ thuộc phường Long Bình, TP Biên Hoà vào thời điểm nửađêm về sáng.

Khoảng 1h ngày 4/4, Mười đột nhập vào phòng trọ của chị H, SN 1999, lấy trộm 1 xe máy Vison trị giá khoảng 23 triệu đồng và 1 điện thoại di động Xiaomi. Sau khi trộm cắp, thấy nạn nhân xinh đẹp, Mười còn dùng dao khống chế chị H với ý định hiếp dâm. Nhưng khi chị H van xin và nhận ra… cùng quê với Mười nên y đã bỏ đi.

Rạng sáng 9/4, Mười lại lang thang đi đến các phòng trọ để tìm xem nơi nào sơ hở, đột nhập trộm cắp tài sản. Đến khu trọ tổ 17K, KP.8A, phường Long Bình, phát hiện phòng trọ của Minh đang mở hé cửa, Mười lẻn vào trộm 1 điện thoại di động OPPO để trên nóc tủ lạnh. Nghe tiếng động, Minh tỉnh giấc, phát hiện tên trộm. Em lấy được con dao nhỏ ở bếp, xua đuổi tên trộm ra khỏi phòng. Nhưng tên Mười đã nhanh tay cướp được con dao và đâm nhiều nhát vào người em Minh, sau đó cướp chiếc điện thoại di động OPPO của nạn nhân rồi bỏ trốn.

Chạy về phòng trọ của mình, Mười còn bình tĩnh tắm rửa, đi mua mì tôm về pha ăn, gói ghém quần áo vào túi, trả phòng trọ và bỏ trốn. Trong suốt quá trình chạy trốn hàng nghìn cây số ấy, vì đang mùa dịch bệnh không có xe khách nên Mười đã nghĩ ra một cách khá độc đáo để mua lòng thương của các lái xe tải. Y bịa ra tên là Long, quê ở Phú Thọ, mồ côi cả cha lẫn mẹ, sống với ông bà ngoại nhưng ông bà cũng mới chết nên y lang thang từ Phú Thọ vào đây kiếm việc làm.

Vì mùa dịch nên đối tượng không kiếm được việc làm ở thành phố, xin các lái xe tải cho đi nhờ đến các vùng Tây Nguyên để kiếm việc làm cho đỡ đói. Động lòng, các lái xe tải đã cho Mười đi nhờ suốt chặng này đến chặng khác trong hành trình chạy trốn của mình, khiến các trinh sát cũng phải vượt hàng nghìn cây số mới bắt được y.

Vụ án được khám phá nhanh đã đem lại niềm tin cho quần chúng nhân dân ở Đồng Nai. Hoàn thành nhiệm vụ được lãnh đạo Cục Cảnh sát hình sự và Công an tỉnh Đồng Nai giao phó, tổ công tác của Phòng Trọng án lên đường ra sân bay trở về Hà Nội. Họ lại phải vượt qua nỗi lo dịch bệnh khi phải di chuyển bằng phương tiện máy bay, vượt qua những quy định bắt buộc về y tế tại cửa khẩu sân bay như lấy mẫu giám định, khai báo y tế… để trở về cơ quan.

Đang thời gian giãn cách xã hội để phòng, chống dịch bệnh, những người lính hình sự vẫn rong ruổi rặm trường, bởi có trọng án xảy ra thì người dân vẫn cần những hy sinh của các anh.

