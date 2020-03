Hành khách người Nhật dương tính với Covid - 19 từng bay Vietnam Airlines

Trước đó, ngày 03/3/2020, trên chuyến bay VN340 từ Siem Reap về thành phố Hồ Chí Minh (REP-SGN) khai thác bởi Vietnam Airlines có vận chuyển 73 hành khách, trong đó có 01 hành khách ngồi ghế 33D.

Đây là hành khách người Nhật, chuyển tiếp chuyến bay (transit) đi Nagoya trên chuyến bay VN340, số ghế ngồi 2C giờ cất cánh 01:19 (giờ Việt Nam).

Khi đáp xuống tại Nhật, hành khách này có biểu hiện sốt và Y tế Nhật tiến hành kiểm tra sức khoẻ đối với hành khách này, kết quả cho thấy dương tính với Covid -19.

Theo điều tra dịch tễ cho thấy, trong quá trình chuyển tiếp chuyến bay, hành khách nêu trên không ghé vào quầy chuyển tiếp do được check in thẳng. Tuy nhiên, khách hàng này có vào phòng thương gia hạng C lúc 22h30.

Tổ tiếp viên trên chuyến bay VN340 phải quay về Việt Nam trên chuyến bay VN341 hạ cánh tại Tân Sơn Nhất lúc 13:55 ngày 04/3/2020. Trên chuyến bay VN341 có tổng cộng 72 khách và 12 thành viên tổ bay.

Do chuyến VN340 có 01 khách quốc tịch Nhật dương tính Covid -19 nên chuyến VN341/14h05/04MAR từ NAGOYA về Việt Nam phải xử lý y tế.

Theo đó, trong 73 hành khách trên chuyến bay đã tiến hành cách ly tập trung 51 khách nhập cảnh vào Việt Nam (có 01 em bé) và toàn bộ tổ bay. Tất cả những người này được đưa về khu cách ly của thành phố.

22 khách nối chuyến là khách Nhật đi Kul (8 người), SGN-REP (7 người), SGN-RGN (1 người), SGN-PNH (06 người) được cách ly và đang thực hiện các thủ tục để nối chuyến. Toàn bộ tàu thực hiện chuyến bay VN341 cũng được thực hiện khử trùng.

Ngoài ra, cảng hàng không quốc tế Tân Sơn Nhất đã thực hiện cách ly 02 nhân viên An ninh và 06 nhân viên phục vụ tại Phòng thương gia hạng C do tiếp xúc gần với khách Nhật nhiễm Covid -19.

Viags đã thực hiện cách ly 01 nhân viên phục vụ mặt đất do đã mở cửa tàu bay Chuyến bay VN341 để nhận tài liệu mà không thực hiện các biện pháp bảo hộ.

Về lịch trình đi lại của hành khách này tại Campuchia đang được các cơ quan Việt Nam phối hợp với Nhật bản làm rõ. Trên tinh thần cảnh giác cao Việt nam đã tiến hành cách ly toàn bộ hành khách, phi hành đoàn và các nhân viên có tiếp xúc gần với hành khách này.

Về diễn biến dịch Covid - 19 tại Việt Nam, kể từ ca bệnh đầu tiên được ghi nhận tại Việt Nam hôm 23/1, đến nay, cả nước có 16 trường hợp mắc Covid -19, cả 16 trường hợp đều đã được điều trị khỏi bệnh và ra viện.

Liên quan đến tâm dịch ở Vĩnh Phúc với 11 ca nhiễm Covid - 19, đến 0h giờ ngày 4/3, xã Sơn Lôi (huyện Bình Xuyên, tỉnh Vĩnh Phúc) cũng chính thức hết thời hạn cách ly, dỡ bỏ phong toả sau khi địa phương này đã qua 21 ngày không để phát sinh ca nhiễm Covid-19 mới.

Theo Thứ trưởng Đỗ Xuân Tuyên đánh giá sự sát sao giám sát, tiến hành cách ly những trường hợp mắc bệnh, tiếp xúc với người bệnh để phòng chống dịch góp phần làm nên thành công quan trọng trong phòng chống dịch bệnh Covid-19 của Sơn Lôi nói riêng và Vĩnh Phúc cũng như cả nước giai đoạn đầu.

Tuy nhiên tình hình dịch bệnh hiện đang phức tạp, nhiều nước đã ghi nhận bệnh nhân mắc nhanh chóng tăng nhanh, do đề nghị không chủ quan, đây chỉ là thành quả chống dịch bước đầu.

Tại Việt Nam, nhằm đối phó với dịch Covid - 19, cơ quan chức năng đang thực hiện nghiêm túc việc cách ly người về Việt Nam từ vùng dịch. Bên cạnh Trung Quốc, Hàn Quốc, Việt Nam sẽ áp dụng khai báo y tế và cách ly đối với người nhập cảnh về từ các vùng dịch tại các quốc gia Iran và Ý.

Việc tiếp nhận, sàng lọc người nhập cảnh từ các vùng đang có dịch được tiến hành như sau: - Tất cả người nhập cảnh từ các quốc gia đang có dịch (Trung Quốc, Hàn Quốc, Ý, Iran) phải thực hiện việc khai báo y tế và kiểm dịch y tế tại cửa khẩu. - Những người có dấu hiệu sốt, ho, khó thở được chuyển ngay tới các cơ sở y tế để cách ly và thực hiện xét nghiệm. - Tại các cơ sở cách ly tập trung, căn cứ tờ khai y tế (giấy hoặc điện tử), tờ khai y tế bổ sung và bằng các biện pháp nghiệp vụ tiến hành phỏng vấn để xác minh các trường hợp để áp dụng các hình thức cách ly cho phù hợp. Việc xác định địa chỉ lưu trú tại quốc gia đang có dịch (Trung Quốc, Hàn Quốc, Ý, Iran) của người nhập cảnh vào Việt Nam phải được gia đình, các đối tác làm việc tại Việt Nam xác định và có cam kết khẳng định khi về địa phương, nơi làm việc phải được tiếp tục theo dõi sức khỏe theo hướng dẫn của Bộ Y tế.

