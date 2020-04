Hành hung bảo vệ bệnh viện rồi lái ôtô tông chết người

Sáng 9/4, bác sĩ Nguyễn Quang Sơn, Trưởng khoa cấp cứu Bệnh viện đa khoa vùng Tây Nguyên cho biết đơn vị đã trình báo công an vụ người thân bệnh nhân hành hung bảo vệ bệnh viện khi bị nhắc nhở.

Chiều ngày 8/4, một thanh niên ngụ phường Thành Nhất, TP Buôn Ma Thuột, tỉnh Đắk Lắk bị thương ở tay được 2 người bạn dùng ôtô chở vào cấp cứu.

Nhóm thanh niên hành hung bảo vệ khi bị nhắc nhở. Ảnh: Cắt từ clip.

Khi đến bệnh viện, những người này đậu xe trước cổng cấp cứu. Theo quy định, ôtô đưa bệnh nhân đến chỉ được đâu không quá 5 phút để nhường đường cho xe cấp cứu.

Do phương tiện này đậu lâu hơn quy định nên bảo vệ đến nhắc nhở thì tài xế đưa xe đi. Sau đó, 2 người này quay lại hành hung bảo vệ. Do bệnh viện trình báo công an nên nhóm trên bỏ về.

Vụ việc khiến nam bảo vệ bị chấn thương đầu, chóng mặt, sưng gò má...

Ôtô nhóm trên điều khiển tông chết người đi đường. Ảnh: T. N.

Theo một lãnh đạo Công an TP Buôn Ma Thuột, nhóm trên sau khi lái ôtô bỏ về đến đường Trần Quý Cáp đã tông vào người phụ nữ đi đường khiến nạn nhân tử vong.

Cơ quan điều tra đang mời nhóm này lên làm việc để điều tra nguyên nhân.

Tác giả: Tây Nguyên

Nguồn tin: zing.vn