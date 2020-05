Hàng trăm người ở Hong Kong biểu tình phản đối dự luật an ninh của TQ

Theo South China Morning Post, cảnh sát Hong Kong đã bắn hơi cay ở quận mua sắm vịnh Causeway khi hàng trăm người biểu tình xuống đường phản đối dự luật an ninh mới của Bắc Kinh.

Cảnh sát đã giương cờ xanh để cảnh báo người biểu tình tập trung bên ngoài cửa hàng Sogo trên đường East Point trước khi bắn loạt hơi cay đầu tiên vào lúc 13h24.

Cảnh sát Hong Kong giương cờ xanh tại vịnh Causeway để thông báo trước việc chuẩn bị bắn hơi cay. Ảnh: SCMP.

Diễn biến nói trên xảy ra sau khi Quốc hội Trung Quốc ngày 22/5 đã bàn về dự thảo luật an ninh liên quan đặc khu Hong Kong. Nếu được thông qua, dự luật này sẽ cho phép Trung Quốc trực tiếp kích hoạt luật an ninh vốn bị phản đối ở Hong Kong lâu nay, không cần cơ quan lập pháp của Hong Kong phê chuẩn.

Tổng thống Mỹ Donald Trump nói Mỹ sẽ phản ứng mạnh mẽ nếu Trung Quốc đại lục ban hành đạo luật an ninh cho Hong Kong. Giới chức Anh và Liên minh Châu Âu (EU) cũng bày tỏ quan ngại.

Bộ Ngoại giao Mỹ ngày 21/5 cáo buộc Trung Quốc đại lục đã đi ngược lại các cam kết duy trì Hong Kong là một khu vực bán tự trị.

Trong một diễn biến mới nhất, gần 200 chính khách từ khắp nơi trên thế giới, trong đó có 17 thành viên Quốc hội Mỹ, hôm 23/5 đã công khai chỉ trích dự luật an ninh mới của Bắc Kinh dành riêng cho Hong Kong.

Trong một tuyên bố chung do cựu Thống đốc Hong Kong Christopher Patten và cựu Ngoại trưởng Anh Malcolm Rifkind dẫn đầu, 186 nhà lập pháp cho biết dự luật do Đại hội Đại biểu Nhân dân Toàn Quốc, tức quốc hội Trung Quốc, đưa ra là “một cuộc tấn công toàn diện vào quyền tự trị, luật pháp và các quyền tự do cơ bản của đặc khu”. Họ cũng nói dự luật này “rõ ràng vi phạm” tuyên bố chung giữa Trung Quốc và Anh mà theo đó Anh trao trả lại Hong Kong cho Trung Quốc vào năm 1997, theo Reuters.

“Nếu cộng đồng quốc tế không thể tin Bắc Kinh sẽ giữ lời khi nói đến vấn đề Hong Kong, mọi người sẽ không muốn nói về những vấn đề khác nữa”, họ viết trong tuyên bố.

Tác giả: Như Trần

Nguồn tin: Zingnews.vn