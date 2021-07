Hàng loạt xe ô tô bị thiêu rụi ở Bắc Giang

Lực lượng cảnh sát tiến hành dập lửa. (Ảnh: Quang Thanh)

Vào khoảng 8h 30 phút ngày 5/7, tại bãi xe phế liệu ở thôn Thuyền, xã Dĩnh Trì, TP Bắc Giang xảy ra cháy lớn.

Xe ô tô bốc cháy dữ dội. (Ảnh: Quang Thanh)

Ngay sau khi nhận được tin báo của quần chúng nhân dân, lực lượng phòng cháy, chữa cháy và cứu nạn cứu hộ, Công an tỉnh Bắc Giang đã điều xe đến hiện trường đập lửa.

Chiều 7/5, ông Tạ Quang Như - Chủ tịch UBND xã Dĩnh Trì cho biết, vụ hoả hoạn xảy ra tại xưởng xe ô tô phế liệu của ông Nguyễn Khắc Cường.

Sau khi xảy ra vụ hoả hoạn, CSPCCC Công an TP Bắc Giang đã điều động nhiều xe chuyên dụng cùng hàng chục chiến sỹ tới để dập lửa. Khoảng 2 tiếng sau, đám cháy cơ bản được khống chế, rất may vụ hoả hoạn không gây thiệt hại về người.

Theo ông Như, qua kiểm tra đám cháy khiến 7 chiếc xe ô tô bị hư hỏng. Đây là những xe ô tô cũ, hết hạn sử dụng được chủ mua về đã rã phụ kiện bán lại kiếm lời.

Cảnh sát PCCC khẩn trương tiến hành dập lửa.

Video: Cháy bãi xe ô tô phế liệu ở Bắc Giang (Nguồn: Quang Thanh)

Tác giả: Hoàng Hải

Nguồn tin: Doanh nghiệp & Tiếp thị