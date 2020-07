Hàng loạt tang vật thu giữ tại nhà Đường 'Nhuệ' liên quan các vụ án đã khởi tố

Tại tư gia của vợ chồng Nguyễn Xuân Đường (tức Đường "Nhuệ", SN 1971) và Nguyễn Thị Dương (SN 1980) trên đường Lê Quý Đôn (TP Thái Bình, tỉnh Thái Bình), cơ quan công an Thái Bình thu giữ, tạm giữ hàng loạt đồ vật, tài liệu liên quan các vụ án mà vợ chồng Đường Dương cùng đồng phạm đã bị khởi tố.

Cụ thể, khám xét chỗ ở của Nguyễn Thị Dương ngày 7/4/2020, cơ quan chức năng thu nhiều vật chứng liên quan vụ án Cố ý gây thương tích theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 42 ngày 7/4/2020 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình. Trong vụ án này, Đường Dương đánh anh Trịnh Ngọc Anh (nhân viên nhà xe Phúc Cường) thương tích 14%.

Các vật chứng gồm: điện thoại; đầu thu camera; tấm xốp; dây vải dạng vòng đeo màu đỏ trắng (kiểu vòng đeo trên đầu của các võ si Muay Thái) được làm bằng những sợi dây chỉ bện chặt vào nhau thành một vòng dây khép kín; 1 chiếc xà beng, 1 đinh ba, 4 gậy sắt, 3 thanh kiếm, 2 côn nhị khúc; hơn 1,2 tỷ đồng, trong đó hơn 1,1 tỷ đồng quản lý trong quá trình khám xét chỗ ở của Dương, hơn 79 triệu dồng quản lý của Nguyễn Xuân Đường trong quá trình bắt theo quyết định truy nã ngày 10/4/2020.

Nguyễn Xuân Đường tại phiên xử phúc thẩm vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Các đồ vật, tài liệu khác cũng được cơ quan chức năng thu giữ liên quan vụ án Cưỡng đoạt tài sản theo quyết định khởi tố vụ án hình sự số 47 ngày 22/4/2020 của Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình.

Trong đó có, giấy ghi nội dung Bảng các dịch vụ báo ca tháng 10/2017; hợp đồng giữa Công ty TNHH Đường Dương và các đơn vị tang lễ và 1 bản hợp đồng nguyên tắc giữa Công ty TNHH Thương mại Thành Phát với bà Nguyễn Thị Hương; giấy cam kết viết tay của Công ty tang lễ An Lạc Viên; quy chế hoạt động hiệp hội tang lễ và bảng kê; giấy ghi tên các cơ sở, chủ cơ sở làm dịch vụ tang lễ; giấy theo dõi ca Sang Đài - VP Thái Bình. Các giấy tờ này trong đó đều có chữ ký của bị can Nguyễn Thị Dương và thu được trong quá trình khám xét chỗ ở ngày 7/4.

Ngoài ra, lực lượng công an còn thu giữ tài liệu có chữ ký của bà V.T.N.L, là mẹ kế của Nguyễn Xuân Đường do bà L. tự nguyện giao nộp khi thi hành lệnh bắt bị can để tạm giam đối với Nguyễn Xuân Đường ngày 10/4.

Đồ vật, tài liệu liên quan vụ án Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản theo Quyết định khởi tố vụ án hình sự số 79 ngày 12/4/2018 của Cơ quan CSĐT Công an TP Thái Bình, hiện do Cơ quan CSĐT Công an tỉnh Thái Bình thụ lý giải quyết gồm: giấy chứng nhận kiểm định của xe ô tô 17K-9966; bản sao chứng minh nhân dân của vợ chồng ông Nguyễn Văn Lẫm, bà Phạm Thị Quyết, mặt sau có ghi nội dung biên nhận vay tiền.

Những tài liệu này từng được Đường “Nhuệ” nhắc tới tại phiên xử phúc thẩm xét xử vợ chồng bị cáo Nguyễn Văn Lẫm (SN 1962, Giám đốc Công ty TNHH Lâm Quyết) và Phạm Thị Quyết (SN 1967) về tội Lạm dụng tín nhiệm chiếm đoạt tài sản.

Theo đó, Đường xin xin phép HĐXX trình bày việc đang giữ một giấy vay tiền, giấy thế chấp xe ô tô kèm theo bản đăng ký xe Camry BKS 17K-9966 của vợ chồng Lâm Quyết để vay 200 triệu đồng. Giấy tờ đó được Đường “Nhuệ” để trong két sắt đặt tại nhà riêng ở 366 đường Lê Quý Đôn.

Các vụ án đang được cơ quan chức năng tiếp tục điều tra, làm rõ.

Tác giả: MINH KHANG - NGUYỄN HUỆ

Nguồn tin: Báo VTC News