Hàng loạt địa phương tiếp tục quy định khắt khe với người về quê

Ngày 17/1, Bộ Y tế có văn bản gửi lãnh đạo UBND các tỉnh, thành phố, đề nghị chấn chỉnh biện pháp không phù hợp sau nhiều phản ánh của báo chí, kiên quyết không để xảy ra vi phạm trong công tác phòng, chống dịch. Trao đổi với Zing, PGS Trần Đắc Phu, nguyên Cục trưởng Cục Y tế dự phòng (Bộ Y tế), cho biết Nghị quyết 128 của Chính phủ đã định hướng rất rõ việc nới lỏng tất cả hoạt động, kể cả đi lại cũng như thích ứng an toàn, linh hoạt, kiểm soát rủi ro. Do đó, các địa phương cần thực hiện nghiêm định hướng này, tránh "mỗi nơi một kiểu" và làm ảnh hưởng tới hoạt động kinh tế, an sinh xã hội. Việc nhiều tỉnh, thành phố đưa ra quy định có phần khó hiểu cho người dân về quê trong dịp Tết Nguyên đán sắp tới sẽ tạo ra tiền lệ không hay và dư luận không tốt. Dù vậy, chuyên gia khuyến cáo người dân khi về quê ăn Tết cần tuyệt đối tuân thủ 5K, hạn chế tiếp xúc đám đông, giảm tần suất đi lại khi không cần thiết, không tổ chức hoạt động tập thể hay ăn uống linh đình. Kế hoạch thăm hỏi không quá cần thiết trong dịp Tết Nguyên đán nên cắt bỏ.