Hàng không đề nghị quân đội ngăn chó xâm nhập sân bay Tân Sơn Nhất

Một số vụ chó xâm nhập sân bay gần đây: Sân bay Tân Sơn Nhất: - Lúc 0h45 ngày 14-4-2021 có 1 con chó di chuyển từ khu vực bến 91 về P 100 sân bay Tân Sơn Nhất. Đơn vị quản lý khu bay truy đuổi, chó chạy đến đường lăn S1, S3 rồi mất dạng. - Lúc 12h15 ngày 14 -2- 2021, an ninh hàng không phát hiện có 1 con chó gần đường lăn S1 gần đầu đường băng 25L Tân Sơn Nhất. An ninh phối hợp lực lượng của khu bay truy đuổi và bắt được chó. Sân bay Cam Ranh - Lúc 9h ngày 3-4-2021, phát hiện 1 con chó xâm nhập khu bay tại vị trí mương thoát nước giáp đường lăn E3 (đường lăn E3 do lữ đoàn 954 sử dụng). Các phòng chức năng thuộc sân bay Cam Ranh đã phối hợp bắt chó. Vụ việc khiến chuyến bay VN 1340 từ Tân Sơn Nhất đến Cam Ranh dự kiến hạ cánh lúc 9h phải ngóc đầu bay lại và hạ cánh sau 13 phút bay chờ. Sân bay Thọ Xuân - Lúc 16h29 ngày 29 -1-2021, bộ đội trực tại vọng gác 12 thông báo cho đài kiểm soát không lưu phát hiện có 1 con chó chạy vào đường băng. Các đơn vị trong sân bay phối hợp bắt được chó lúc 16h35. Vụ việc khiến chuyến bay QH 1173 từ Thọ Xuân đi Tân Sơn Nhất chờ tại đường băng từ 16h33 đến 16h37 và cất lúc 16h38. - Lúc 14h48 ngày 19-1, nhân viên kiểm soát an ninh tại vọng gác khu bay số 26 sân bay Thọ Xuân thì phát hiện 1 con chó tại khu vực sân đỗ máy bay số 6. An ninh hàng không phối hợp với đài kiểm soát không lưu xua đuổi, vây bắt được chó lúc 14h58. Vụ việc khiến chuyến bay VJ246 từ Tân Sơn Nhất đến sân bay Thọ Xuân đang vào hạ cánh đã phải ngóc đầu bay lại và bay chờ đến 15h14 mới hạ cánh.