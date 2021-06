Hàng chục thiếu niên mang hung khí sang tỉnh khác giải quyết mâu thuẫn

Ngày 2-6, Công an thị trấn Ea Tling, huyện Cư Jút, tỉnh Đắk Nông đang củng cố hồ sơ, xử lý nhóm thiếu niên từ Đắk Lắk mang theo hung khí sang Đắk Nông để giải quyết mâu thuẫn.

Một số hung khí nguy hiểm được thu giữ

Theo thông tin ban đầu, khoảng 20 giờ ngày 1-6, Công an thị trấn Ea Tling tiếp nhận tin báo có nhóm thiếu niên tụ tập trước cổng Trường THCS Phạm Văn Đồng (thuộc Tổ dân phố 3, thị trấn Ea Tling) có dấu hiệu gây rối trật tự công cộng. Sau khi tiếp nhận thông tin, Công an thị trấn Ea Tling đã huy động lực lượng phối hợp với Tổ bảo vệ dân phố đến nhắc nhở và giải tán một nhóm khoảng 15 thiếu niên.

Tuy nhiên, đến khoảng 21 giờ cùng ngày, nhóm thiếu niên này lại tiếp tục tập trung trước cổng Trung tâm y tế huyện Cư Jút. Lúc này, Công an thị trấn Ea Tling đã mời nhóm thiếu niên này về trụ sở làm việc, thu giữ một số hung khí nguy hiểm.

Bước đầu, cơ quan công an xác định, nhóm thiếu niên này từ 15 đến 16 tuổi và đều trú tại TP Buôn Ma Thuột (tỉnh Đắk Lắk). Tối 1-6, cả nhóm mang theo hung khí đến địa bàn thị trấn Ea Tling để giải quyết mâu thuẫn với người ở địa phương. Rất may, lực lượng công an đã kịp thời ngăn chặn.

Tác giả: Cao Nguyên

Nguồn tin: Báo Người lao động