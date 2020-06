Hàng chục thanh thiếu niên và học sinh vác hung khí hỗn chiến

Nhóm đối tượng tại trụ sở. Ảnh: Tri thức trực tuyến

Ngày 18/6, công an tỉnh Đắk Lắk cho biết, đơn vị vừa kịp thời ngăn chặn vụ hỗn chiến giữa nhóm thanh thiếu niên và học sinh tại khu đất trống gần trường mầm non Hello Kitty ở đường Hà Huy Tập, phường Tân Lợi, TP Buôn Ma Thuột.

Theo đó, khuya 17/6, Phòng Cảnh sát cơ động nhận được tin báo có nhóm thanh niên mang theo hung khí đang tụ tập tại khu đất trống trên đường Hà Huy Tập. Tại hiện trường, công an phát hiện hơn 30 thanh niên mang theo dao rựa, mã tấu các loại nên vây bắt.

Sau đó, công an đã tiến hành bắt giữ được 21 người, 7 xe máy và 4 cây dao rựa, mã tấu. Số còn lại đã nhanh chóng chạy thoát thân. Qua kiểm tra, nhóm này từ 15-18 tuổi và chủ yếu là học sinh các trường THPT trên địa bàn TP Buôn Ma Thuột.

Tại công an, nhóm trên khai, do có mâu thuẫn với nhóm khác nên hẹn tối 17/6 gặp nhau để giải quyết. Qua test nhanh, một học sinh trong nhóm này dương tính với chất ma túy. Hiện vụ việc đang được cơ quan công an điều tra, xử lý theo quy định.

