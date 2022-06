Hàng chục người nhảy xuống mương nâng ô tô giải cứu người mắc kẹt

Hình ảnh cắt từ clip chia sẻ trên mạng.

Trưa 23/6, trên mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại hình ảnh hàng chục người dân hợp sức nâng xe ô tô màu trắng lật dưới mương nước để giúp những người mắc kẹt bên trong thoát ra. Sự việc nhanh chóng nhận được sự quan tâm của dư luận.

Clip người dân ghi lại và chia sẻ trên mạng xã hội.

Được biết vụ việc xảy ra tại huyện Quốc Oai (Hà Nội) vào trưa cùng ngày. Thời điểm xảy ra sự việc bên trong xe có 4 người (2 người lớn và 2 trẻ em).

Hiện nguyên nhân vụ việc đang tiếp tục được làm rõ.

