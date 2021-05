Hàng chục bệnh nhân Covid-19 "biến mất" bí ẩn khỏi bệnh viện ở Ấn Độ

Số người mắc và tử vong vì Covid-19 ở Ấn Độ liên tiếp lập kỷ lục trong làn sóng bùng phát mới (Ảnh: Reuters).

Báo Times of India đưa tin, ông Jai Prakash, đại diện Bệnh viện Hindu Rao ở thủ đô New Delhi, cuối tuần qua cho biết ít nhất 23 bệnh nhân Covid-19 đã bỏ trốn khỏi bệnh viện trong khoảng thời gian từ ngày 19/4 đến 6/5 mà không thông báo với cơ sở điều trị.

Phó thủ hiến New Delhi Manish Sisodia nói, việc bệnh nhân Covid-19 bỏ trốn trong quá trình điều trị là điều vô cùng đáng lo ngại bởi không chỉ nguy hiểm cho bệnh nhân mà có thể khiến nỗ lực đối phó đại dịch của chính phủ tiêu tan.

Hindu Rao là bệnh viện dân sự lớn nhất ở thủ đô New Delhi. Bệnh viện này có khoảng 250 giường bệnh dành cho bệnh nhân Covid-19. Khoảng 800 bệnh nhân Covid-19 đã được điều trị tại Hindu Rao kể từ khi bệnh viện này tạm chuyển thành cơ sở chuyên điều trị Covid-19 hôm 19/4.

Một nhân viên giấu tên của bệnh viện cho biết, cơ sở hạ tầng xuống cấp là một trong những lý do khiến nhiều bệnh nhân rời khỏi Hindu Rao để chuyển đến các cơ sở y tế có điều kiện tốt hơn.

Liên quan đến vụ việc 23 bệnh nhân Covid-19 "biến mất" khỏi Hindu Rao, hãng tin NDTV hôm nay 11/5 cho biết, 19 người trong số đã chuyển sang các cơ sở y tế khác để điều trị. Trong khi đó, 4 người còn lại xuất viện và tự cách ly ở nhà theo chỉ định và bị nhầm lẫn là "trốn viện".

Bệnh nhân trốn viện không chỉ xảy ra ở Hindu Rao. Tình trạng này cũng xảy ra ở một số bệnh viện khác ở New Delhi khi bệnh nhân muốn tìm đến các cơ sở điều trị có điều kiện tốt hơn. Tình trạng này diễn ra trong bối cảnh New Delhi đối mặt với thực trạng thiếu nghiêm trọng giường bệnh do đợt bùng dịch Covid-19 nghiêm trọng nhất từ trước đến nay. Nhiều bệnh viện từ chối tiếp nhận bệnh nhân vì thiếu giường bệnh hoặc cạn kiệt ôxy. Không ít bệnh nhân Covid-19 đã tử vong khi chưa kịp được nhập viện hoặc không có đủ ôxy y tế.

Ấn Độ hiện là tâm dịch Covid-19 lớn thứ hai thế giới với khoảng 22,7 triệu ca mắc, trong đó hơn 246.000 người đã tử vong. Số ca nhiễm và tử vong vì Covid-19 tăng mạnh kể từ giữa tháng 4, được cho chủ yếu là do sự lây lan của biến chủng SARS-CoV-2 có tên gọi B.1.617 mang đột biến kép. Ngoài ra, tâm lý chủ quan phòng dịch cũng là nguyên nhân tạo điều kiện để Covid-19 lan rộng ở đất nước tỷ dân. Các sự kiện tôn giáo tập trung đông người ở Ấn Độ giữa dịch Covid-19 trở thành những sự kiện "siêu lây nhiễm".

Giới chuyên gia và các tổ chức quốc tế đã kêu gọi Ấn Độ phong tỏa toàn quốc lần hai. Tuy nhiên, chính phủ của Thủ tướng Narendra Modi muốn tránh phong tỏa toàn diện để tránh những thiệt hại hơn nữa cho nền kinh tế. Thay vì phong tỏa toàn diện, các bang của Ấn Độ đã bắt đầu phong tỏa cục bộ, áp dụng các biện pháp hạn chế với hy vọng ngăn đà lây lan của đại dịch.

Tác giả: Minh Phương

Nguồn tin: Báo Dân trí