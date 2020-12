Hancorp thoái gần hết vốn, Trung Đô đang làm ăn ra sao?

Phối cảnh dự án Nhà N03-T6, 23 tầng – Khu ngoại giao đoàn (Ảnh: Trung Đô)

Tiền thân của CTCP Trung Đô là Công ty Kiến trúc Vinh được thành lập vào năm 1958 bởi Bộ Kiến trúc với 4 kỹ thuật viên trung cấp, 10 cán bộ có trình độ sơ cấp.

Đến năm 2005, công ty thực hiện cổ phần hóa và đổi tên thành CTCP Xây dựng số 6. Tính tại thời điểm tháng 2/2006, vốn điều lệ công ty là 13 tỷ đồng, trong đó Nhà nước là cổ đông lớn nhất sở hữu 50,1% vốn.

Sau 1 thập niên, trải qua 3 đợt tăng vốn (tăng 43 tỷ đồng), tỷ lệ sở hữu của cổ đông Nhà nước, tức Tổng công ty xây dựng Hà Nội – CTCP (HanCorp) tới năm 2015 đã giảm xuống 32,57%; trong khi đó “vốn góp của cổ đông khác” không được tiết lộ là 67,44%.

Đến năm 2017, công ty (đã đổi tên thành CTCP Trung Đô) chào bán hơn 5,7 triệu cổ phần, với mức giá 12.000 đồng/cổ phần, cho 3 nhà đầu tư chiến lược là Công ty TNHH Vĩ Năng, Công ty TNHH Bảo Tiến – Cao Minh và Công ty TNHH Trang Anh. Mức giá chào bán là 12.000 đồng/cổ phần, tương đương Trung Đô thu về 68,8 tỷ đồng. Ngoài ra lô cổ phần này bị hạn chế chuyển nhượng trong 1 năm.

Cũng tại thời điểm này, người ta mới biết danh tính cổ đông lớn trước đợt tăng vốn nói trên là ông Nguyễn Hồng Sơn – Chủ tịch HĐQT Trung Đô, nắm 14,2% vốn doanh nghiệp.

Dù vậy, những Vĩ Năng, Bảo Tiến – Cao Minh, hay Trang Anh trong năm 2019 đã đồng loạt thoái vốn, Trung Đô xuất hiện thêm cổ đông mới là bà Nguyễn Thị Mỹ Cảnh – vợ ông Sơn. Dữ liệu của Nhadautu.vn cho thấy, đến thời điểm tháng 1/2020, cơ cấu cổ đông Trung Đô gồm: HanCorp (20,15%), ông Nguyễn Hồng Sơn (21%) và bà Nguyễn Thị Mỹ Cảnh (25,52%).

Lưu ý rằng, nếu tính cả số vốn cổ phần của gia đình ông Sơn (gồm: Bà Nguyễn Hoàng Phương Nga – con đẻ, ông Nguyễn Hồng Hải – em trai, bà Nguyễn Thị Thu Huyền – em gái), nhóm cổ đông liên quan đến ông Sơn đã nắm 52,41% vốn Trung Đô.

Kịch bản này tiếp tục được lặp lại trong đợt phát hành 15 triệu cổ phần của Trung Đô cho cổ đông chiến lược và cổ đông hiện hữu, với mức giá vẫn là 12.000 đồng/cổ phần. Tính toán cho thấy, mức giá này thấp hơn giá giao dịch cổ phiếu TDF của Trung Đô trên sàn UpCOM từ 5% - 8%.

Dù tỷ lệ cổ phiếu chào bán cổ phần phân phối cho cổ đông hiện hữu và cổ đông chiến lược chỉ lần lượt là 38,06% và 11,57%, nhưng Trung Đô vẫn phân phối thành công 15 triệu cổ phiếu được phép phát hành. Qua đó, thu về gần 180 tỷ đồng.

HanCorp không tham gia mua cổ phần phát hành, nên tỷ lệ sở hữu giảm từ 20,15% xuống 10,07%.

Cơ cấu cổ đông Trung Đô tính đến tháng 10/2020 (Ảnh: Trung Đô)

Trung Đô đang làm ăn thế nào?

Lĩnh vực kinh doanh chính của Trung Đô là xây lắp các công trình kỹ thuật dân dụng, công trình công nghiệp, công trình giao thông, công trình thủy lợi, công trình điện có quy mô lớn và vừa; sản xuất và kinh doanh vật liệu xây dựng.

Đáng chú ý, công ty hiện đang triển khai và là chủ đầu tư 2 dự án bất động sản là: Khu đô thị mới Nam Nguyễn Sỹ Sách (tỉnh Nghệ An) và Nhà N03-T6, 23 tầng – Khu ngoại giao đoàn (Hà Nội).

Một điểm hấp dẫn của Trung Đô là doanh nghiệp sở hữu 7 khu đất, tổng diện tích 270.163 m2 rải rác ở Hà Tĩnh, Nghệ An. Trong đó, một số lô đất đáng chú ý như: Khu đất tại xã Hưng Dạo, huyện Hưng Nguyên, tỉnh Nghệ An (48.779,7 m2); Khu đất tại xã Nam Giang, huyện Nam Đàn, Nghệ An (127.462,7 m2); Khu đất tại xã Bắc Sơn, huyện Thạch Hà, tỉnh Hà Tĩnh (75.449,5 m2);…

Hiện tại, Trung Đô có 8 đơn vị trực thuộc gồm: Nhà máy Granite Trung Đô; Xí nghiệp Trung Đô Nam Giang; Xí nghiệp Trung Đô Hoàng Mai; Xí nghiệp Trung Đô Hồng Lĩnh; Xí nghiệp Trung Đô 1; Xí nghiệp Trung Đô 7, Trung tâm Tư vấn Trung Đô và Nhà máy Trung Đô Hà Tĩnh.

Về kể quả kinh doanh, Trung Đô trong 9 tháng đầu năm 2020 đạt doanh thu thuần hơn 430,5 tỷ đồng, giảm nhẹ 1% so với cùng kỳ năm ngoái; lợi nhuận sau thuế 50,3 tỷ đồng, giảm 6,5%.

Với kết quả này, Trung Đô mới chỉ hoàn thành 68% kế hoạch doanh thu và 72% kế hoạch lãi sau thuế đề ra cho năm 2020.

