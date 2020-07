Hai xe máy đâm nhau, nạn nhân văng vào ô tô đang đỗ và tử vong

Hiện trường vụ tai nạn

Chiều 12/7, đại diện Đội CSGT Công an thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương cho biết, trên địa bàn vừa xảy ra vụ TNGT giữa 2 xe máy khiến một người tử vong vào rạng sáng ngày 12/7.

Theo đó, vào khoảng 1h30 ngày 12/7, tại đường Trần Hưng Đạo đoạn ngã ba vòng xuyến dốc Ngựa thuộc phường An Lưu, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương xảy ra vụ TNGT đường bộ giữa xe máy biển kiểm soát 34D1-204.9x do anh Quàng Văn H. (SN 1998, trú ở Huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) điều khiển theo hướng chợ Kinh Môn đi UBND phường Hiệp An đã va chạm với xe máy không có biển số do anh Vũ Văn D. (SN 1998, trú ở xã Long Xuyên, thị xã Kinh Môn, tỉnh Hải Dương) điều khiển chở theo sau là anh Lê Văn Ch. (SN 1999, trú ở huyện Thuận Châu, tỉnh Sơn La) đi phía trước cùng chiều.

Sau khi va chạm, anh H. đã lao vào gầm xe ô tô biển kiểm soát 34A-259.08 đang đỗ bên trái.

Hậu quả, anh H. tử vong tại hiện trường, anh D. và anh Ch. bị thương nhẹ, 2 xe mô tô hư hỏng nặng.

Hiện vụ việc đang được cơ quan Công an huyện Kinh Môn thụ lý để xử lý theo quy định của pháp luật.