Hai tài xế hung hãn lao vào đánh nhau tới tấp khi va chạm giao thông giữa ngã tư

Theo diễn biến đoạn clip được đăng tải, do không may va chạm khi lưu thông trên đường, hai người đàn ông điều khiển ô tô đã xuống xe giải quyết. Thay vì từ tốn nói chuyện xem xét tổn hại, hai người đã mất bình tĩnh, lao vào đánh nhau tới tấp ngay giữa ngã tư.

Mặc cho những người xung quanh tiến tới can ngăn, hai tài xế liên tục đấm vào đầu, mặt đối phương một cách dã man. Hành động "xử lý" nhau này đã khiến tình trạng giao thông càng trở nên ùn tắc, các phương tiện phải di chuyển chậm để tránh cuộc ẩu đả.

Hiện chưa rõ sự việc sau đó được giải quyết thế nào nhưng ngay sau khi được đăng tải lên mạng xã hội, clip đã vấp phải nhiều ý kiến trái chiều từ dư luận.

Hầu hết bình luận đều cho rằng lựa chọn giải quyết mâu thuẫn như vậy là không nên, thêm nữa làm ảnh hưởng tới những người tham gia giao thông gần đó.

Va chạm giao thông, hai tài xế hung hãn lao vào đánh nhau tới tấp

Tác giả: Diệu Thùy

Nguồn tin: Pháp luật & Bạn đọc