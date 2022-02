Hai tài xế container vác dao đuổi chém nhau khiến người đi đường hoang mang

Mạng xã hội xuất hiện đoạn clip ghi lại một phần diễn biến vụ xô xát giữa hai tài xế trên đường.

Thời điểm này, tại hiện trường nhiều hai chiếc xe container dừng lại trên đường khiến những phương tiện khác không di chuyển được. Trong lúc xe ùn ứ, người đàn ông đã dùng điện thoại quay lại sự việc.

Đoạn video cho thấy, hai tài xế áo trắng và áo nâu đang cầm dao đuổi chém nhau. Một người trong tư thế tấn công còn người kia phòng thủ. Sau đó tài xế áo trắng hung hăng rượt đuổi đối phương. Người chứng kiến sự việc liên tục phải thốt lên khi cả hai cầm rựa dài liên tục chém về phía đối phương.

Sự việc được cho xảy ra ở Bình Dương. Hiện chưa rõ diễn biến tiếp theo ra sao, tuy nhiên đoạn clip đang được chia sẻ trên các diễn đàn và thu hút sự quan tâm của cánh lái xe.

Your browser does not support the video tag.

2 tài xế container đuổi đánh nhau

Tác giả: Thiên Thanh

Nguồn tin: Pháp luật và Bạn đọc